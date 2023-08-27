"Я давав по руках": Зеленський щодо чуток про продаж української зброї за кордон

Президент заявив, що під час війни "нічого не виїхало".

Україні, проти якої Росія розпочала криваву війну, потрібна власна зброя. Багато хто вважає, що "Укроборонпром" не впорався зі своїми завданнями.

Цю думку президент України Володимир Зеленський прокоментував в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Питання не в назві “Укроборонпром”. Ця назва з історією і не дуже чистою. Ставлення людей дуже справедливе. Вони не знають, які там були рухи, зміни. “Укроборонпром” – це велика кількість підприємств, які 24 на 7 працювали під обстрілами. По-різному. Були загиблі інженери, звичайні роботяги. Це велика кількість нашого державного промислового комплексу. Ці люди абсолютно відважні. Я їм дуже вдячний. Вони героїчні", – сказав Зеленський.

Утім, за словами президента, "були в різні часи контракти, щось за кордон продавали, особливо, в азійські держави".

"На цьому було багато хабарництва. Під час війни нічого не продавали. Навіть, якщо десь щось підписували, я давав по руках. Нічого не виїхало. А там, де щось раптом робили незаконні ланцюги, то там розбирались за законом, але жорстко. Це велика-велика корупція, яка може вдарити по оборонному комплексу. З партнерами я мав дзвінки. Я просив, щоб вони нас вибачили за порушення контрактів, коли танки не доїжджали, тому що вони нам були потрібні, хоча були терміни поставок. Йшла велика-велика-велика робота", – підкрестив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що Україна за певних умов може значно збільшити виробництво озброєння і потрапити до десятки найбільших світових гравців цього ринку.

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