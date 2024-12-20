"Я думала, життя закінчується": жителі Херсона розповіли, як пережили один із найстрашніших обстрілів

Окупанти масовано вдарили по будинках і медзакладах.

Росіяни сьогодні масовано обстріляли Херсон. Кількість поранених зросла до 11, ще двоє людей загинули через атаки ворожої артилерії, які тривають від ранку. Вибухало у всіх районах міста - пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки , медичні та навчальні заклади, лінії електромереж. Рятувальники гасили пожежі, а енергетики намагаються заживити повністю знеструмлені мікрорайони.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

По житлових будинках Шуменського мікрорайону Херсона росіянили вдарили з "Градів". Понівечено зупинку громадського транспорту та цивільну інфраструктуру. Всюди по місту не працюють світлофори, тролейбуси не виїхали на маршрути - пошкоджена контактна мережа. Чотири мікрорайони повністю знеструмлені.

"Опалення взагалі нема. Одним словом, від всього нас позбавили. Асвабаділі", - кажуть місцеві.

Окупанти вдарили по житлових будинках

Про жахи цього ранку люди розказують, розбираючи завали у своїх потрощених квартирах. Вони досі у стресі.

"Тихий жах. За ці три роки вперше такий жах", - кажуть місцеві.

У сусідній квартирі розвалило стіну разом балконом. Вихід з горішнього поверху просто у безодню.

Жителька Херсона дивом врятувалася - зірвалася з ліжка на світанку. Якби не встала, то каже, уже б не жила.

"Сниться - літак летить на мене і збирається бомбити. Я у цей момент прокинулась", - розповідає жінка.

Ще одна жінка теж вчасно прокинулася. У її квартирі також є діра.

"Дивіться, куди воно летіло, якби я на кроваті лежала, як би воно мене", - каже вона.

В одній із 5-ти поверхівок "Гради" пробили дах і залетіли згори аж на четвертий поверх.

"Я думала, життя закінчується", - згадує місцева.

Комунальники уже працюють біля багатоповерхівок - закривають людям вікна фанерою. Під ударами окупантів опинилися два медзаклади. А ще снаряд поцілив у будівлю морської академії. Там теж є рунування.

Росіяни обстріляли Херсон

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗВІРЯЧІ УДАРИ ПО КИЄВУ ТА ХЕРСОНУ! Є ЗАГИБЛІ! МІСТА ОГОВТУЮТЬСЯ ВІД ОБСТРІЛІВ!

Нагадаємо, вранці 20 грудня російська армія намагалася штурмувати правобережжя Херсона.

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