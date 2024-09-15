“Я думав, ми почнемо їсти людей”: 20-річний військовий розповів, як пережив два роки російського полону

Військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Голубков на позивний “Малий” потрапив у російський полон у 20-річному віці і зміг пережити 28 місяців знущань.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua він розповів про реальність, яку доводиться переживати українським солдатам у полоні. За словами військового, росіяни їх майже не годували.

“Чотири тижні зовсім. Я думав, якщо так далі буде, то ми почнемо їсти людей. Реально до такого думки доходили. Апокаліпсис якийсь. Війна триває, стріляють, літаки літають, їжі, води немає... І води давали 150 грамів на день. Ми там офіг*вали. І ще вони нас не випускали з палати нікуди. В туалет лише в пляшку. Ми потім попросили відро з мотузкою. Я, як наймолодший, відповідав за “пробівон” їжі та цигарок. Деякі мене жаліли чомусь. Я вікно відкрив, люди цивільні проходили, і я кричав: дайте щось поїсти, з голоду помираємо. І бувало півбуханки хліба нам дадуть”, — розповів Віталій Голубков.

Під лікарнею, де він перебував, адже був поранений, розташовувалися цивільні польові кухні. За словами військового, вони спускали туди відро на мотузці та просили їжу.

“Російські військові цього не чули. Цивільні нам підкидували їжі. За три місяці, що я там був, вони дали три сухпайки максимум. Вони на нас взагалі “забили”. Вони не знали, що з нами робити. До нас ФСБ-шнки заходили і казали, що довоювалися? А ми всі поранені були. Казали, що щось будуть з нами робити, міняти. І так нічого з нами не робили: і не годували, і не випускали”, — каже Віталій Голубков.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ЛЮДИ в бараке ГОРЕЛИ! Пацаны СТОНАЛИ!” Відверте інтерв’ю очевидця теракту в Оленівці

Читайте також: