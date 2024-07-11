“Я дуже хочу повернутися назад”: військовий відверто відповів, про що мріє пiсля війни

Боєць бригади “Азов” на позивний “Даффі”, який долучився до війська у 20-річному віці, відверто відповів, про що мріє після закінчення війни в Україні.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua він розповів, що дуже хоче повернутися додому.

“Коли закінчиться ця війна, я дуже хочу повернутися назад. Можливо, завести сім’ю і почати жити. Є розуміння, що дуже багато речей, які були у відкритому доступі, а ми цього не цінували. Що ми раніше спокійно могли виїхати за кордон, подивитися якісь нові міста і так далі. Подорожувати, дивитися щось нове, відкривати для себе. Я планую щось таке, зробити якийсь міні-тур. Спочатку можна по Україні, а потім і до світу добиратися”, — каже військовий.

Втім, за словами “Даффі”, зараз він живе одним днем і не заглядає далеко вперед.

“Я так далеко не люблю загадувати. Я живу реальністю, адже ми тут зараз живемо. А що буде завтра, післязавтра, через десять років… Я якась загальна ціль, до якої потрібно йти, до якої ти себе готуєш. Але потрібно жити тут, зараз. Тому я далеко не заглядаю”, — розповів військовий.

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