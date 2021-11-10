Я дякую йому: Зеленський у відеозверненні "передав привіт" Порошенкові

Я дякую йому: Зеленський у відеозверненні "передав привіт" Порошенкові

Зеленський не назвав прізвища свого опонента, але з контексту зрозуміло, що глава держави "жорстко пройшовся" саме по Порошенкові.

Президент Володимир Зеленський заявив, що олігархи в Україні хочуть впливати на громадську думку і тому чинять опір "антиолігархічному законові".

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Політика олігархів-політиків, або політиків-олігархів дуже проста: ресурси не для всіх, а тільки для них, закон для всіх, але не для них. Вони купують депутатів, які лобіюють їхні інтереси; правоохоронців, які це не помічають; і суддів, які це прощають. А свої медіа перетворюють на артилерію проти держави і конкурентів", — сказав президент.

Зеленський переконаний, що закон про олігархів покладе край такій політиці. Також він натякнув на свого політичного опонента — п’ятого президента і очільника "Євросолідарності" Петра Порошенка, який стверджував, що цей закон не запрацює і є фікцією

"Дехто, це один із відомих політиків-олігархів. Попри його слова я щиро дякую йому. Те, що закон працює, у перший день після ухвалення довів саме цей політик-олігарх. Переконуючи всіх, що він лише політик, він мужньо втратив частинку себе і своїх медіаактивів. Я щиро вітаю колективи двох медіаканалів (натякаючи на "Прямий" та "5 канал" — Ред.), що здобули реальну незалежність, і зможуть вільно казати людям правду під керівництвом "нових", "незаангажованих" та "незалежних" власників — народних депутатів із партії цього політика-олігарха", — підсумував президент.

Нагадаємо, що Петро Порошенко продав права на "5 канал" і "Прямий" через закон про олігархів. Хто володітиме двома каналами, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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