"Я х*ї ловлю. Права дай сюди!": в Ужгороді п'яний священник УПЦ МП обматюкав патрульних

Влетів у будинок і вилаяв поліцейських. В Ужгороді священик напідпитку так "вдало" припаркувався біля житлового будинку, що аж заїхав на тротуар і пошкодив автівку. Правопорушник отримав адмінпротокол, а поліцейські – порцію відбірних слів. Усі деталі інциденту – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

П’яний священик "влетів" у будинок

І смішно, і грішно. У центрі Ужгорода 2 червня стався кричущий інцидент. Нетверезий чоловік в'їхав своєю авт івкою на пішохідну частину поблизу житлового будинку. Без жертв та постраждалих, дякувати Богові. Але є нюанс – правопорушником виявився священнослужитель УПЦ МП. Ба більше, "святий отець" був напідпитку, м’яко кажучи, і навіть розповів де, коли і з ким файно посидів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

"2 червня близько обіду пʼянезний священнослужитель на своєму Ford Focus влетів в будинок в центрі Ужгорода. Мова йде про священника Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрея Івана (Лях Іван Петрович). Любитель оковитої служив в Свято-Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді. До речі, в отця-пʼяниці вилучили посвідчення водія. Після цього священник пропонував, аби його провели додому в мікрорайон Дравці, а він поїде слідом за патрульним авто. Далі відео без коментарів. Певен, його можна розбирати на цитати!" – написав Глагола.

Поліція спрацювала оперативно

Як видно на відео, на місце оперативно прибула поліція, яка зафіксувала інцидент та склала на чоловіка відповідні протоколи. Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник патрульної поліції Закарпаття – Ернест Завадський.

"За кермом був чоловік, на нього склали відповідні адміністративні матеріали за статтями 124, 126 і першою частиною 130 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Складено схему ДТП, відібрано пояснення, забрали посвідчення водія до рішення суду", – каже Завадський.

За Кодексом України про адміністративні правопорушення, 124 стаття говорить про порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 126 стаття – про керування автівкою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, і перша частина 130 статті про керування авто особами в стані алкогольного сп'яніння.

Що казав порушник?

На відео, яке поширив журналіст, можна побачити, що чоловік перебував у дуже нетверезому стані та ледве говорив із правоохоронцями. Водночас водій використовував багато нецензурної лексики, коли поліцейські оформлювали на нього протокол.

"Йди нах*й. Права дай сюди!": п'яний священник МП в Ужгороді влаштував аварію та обматюкав поліцейських

Однак, це не перший карколомний інцидент, який стається з представниками УПЦ МП. Минулого року сталася надзвичайна подія у Лаврі! Монах московського патріархату вистрибнув з вікна другого поверху. Ба більше, на чоловікові не було одягу. Звати ченця Володимир і проживав він у монастирі від 1991 року. Родичів і близьких не має. Внаслідок падіння з 2-го поверху у чоловіка були зламані кінцівки та пошкоджено хребет. З такими травмами його доправили до однієї зі столичних лікарень.

Заява адвоката

Тоді інцидент так прокоментував адвокат Лаври Микита Чекман. За його словами, у монаха було діагностовано психічні розлади і поставлено відповідний діагноз. Захисник стверджував, що причина такого дивного вчинка – тиск і погрози. Ба більше, Чекман називає і недругів.

Не забув правозахисник згадати і про покарання, виключно у правовій площині. Адресував його до противників церкви Московського патріархата.

Походеньки монаха

Але було й інше трактування карколомного інциденту. Більш мирське, так би мовити. Цікаві дописи з цього приводу зробили журналістки Соня Кошкіна та Ірина Федорів. За словами останньої, напередодні монах УПЦ МП цілу ніч пиячив і намагався потрапити до кімнат інших мешканців Лаври. Кошкіна теж схиляється до версії про алкоголізм та пише про походеньки монаха.

Цікаві подробиці

У свою чергу, Ірина Федорів наголошує, що бригаду швидкої медичної допомоги викликали не через травми, а через стан і вигляд монаха. За словами журналістки, керівництво монастиря приховує реальні обставини та наказало ченцю не розголошувати їх перед медиками і співробітниками поліції. Не змовчала журналістка і про російські спецслужби. В такій же манері згадала про ворожих агентів серед духовенства.

Протизаконня у Лаврі

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра перейшла до Православної церкви України, але представники Московського патріархату незаконно утримують декілька корпусів і храмів Нижньої лаври.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Я х*ї ловлю. Права дай сюди!" В Ужгороді п'яний священник УПЦ МП обматюкав патрульних!

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