"Я мав би бути мертвим": замах на Трампа, "його" віцепрезидент та можливе рішення Байдена зійти з перегонів

У понеділок, 15 липня, у Мілвокі (штат Вісконсин) стартував чотириденний з’їзд (конвенція) Республіканської партії. Очікувалося, що Дональда Трампа офіційно висунуть кандидатом у президенти США в останній день – у четвер, 18 липня. Як і оголосять прізвище віцепрезидента. Проте все сталося в понеділок, 15 липня: спікер Палати представників Майк Джонсон, виступаючи на з’їзді, назвав Трампа кандидатом у президенти від Республіканської партії; а сам Трамп у соцмережах повідомив, що обрав кандидатом на віцепрезидента сенатора від Огайо Джея Ді Венса.

Це спричинило справжній вибух як у США, так і в Європі, зокрема й в Україні. Хоч у списку претендентів були також сенатор від Флориди Марко Рубіо та губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум, Трамп обрав ізоляціоніста, критика Європи й противника допомоги Україні. Американські ЗМІ припускають, що, можливо, цього б не сталося, якби не замах на Трампа в суботу, 13 липня, на передвиборчому мітингу в Пенсильванії, який перевернув кампанію в США з ніг на голову, сплутавши карти.

Це дозволило Трампу не лише позбутися критики всередині Республіканської партії, а й згуртувати підтримку навколо себе. Особливо це було помітно у перший день з’їзду в Мілвокі, де Трамп зявився з пов’язкою на вусі. За численними коментарями республіканських виборців у пресі було помітно, що Трампу вдалося зцементувати свій електорат. Хоча, за інформацією CNN, оголосити Ді Венса своїм віцепрезидентом в останню хвилину Трампа переконав Ілон Маск.

Наразі ще дуже рано говорити, добре це чи погано для Європи та України. Адже американська зовнішня політика залежить не від постаті віцепрезидента. Проте всі ці події точно матимуть вплив на перебіг подальшої передвиборчої кампанії у США, й навіть можуть спонукати Джо Байдена зійти з перегонів. Про те, до чого нам готуватися, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Замах на Трампа: що це змінило

Поки що в американських медіа немає свіжих рейтингів кандидатів у президенти США після замаху на Трампа. Як пише The New York Times, до суботи, 13 липня, за даними опитування New York Times/Siena College, Трамп випереджав Байдена у ключовому штаті – Пенсильванії (де й стався замах на Трампа) – без якого чинний президент не зможе виграти вибори. The Economist дає такі середні значення опитувань: Трамп – 46%; Байден – 43%.

Але замах на Трампа, коли в нього стріляв 20-річний Метью Крукса, точно матиме пролонгований ефект, який ми побачимо згодом. Світові ЗМІ облетіли світлини, як охоронці виносять Трампа з закривавленим вухом зі сцени. В інтерв’ю New York Post Трамп заявив, що вже "мав би бути мертвим". Одразу після замаху Джо Байден зателефонував Дональду Трампу. Пізніше – виголосив звернення до нації з Овального кабінету, де закликав американців до єднання й зниження температури протистояння в політиці, бо в "Америці розбіжності вирішуються біля виборчих урн, а не за допомогою куль".

За словами очільника Інституту американістики Владислава Фарапонова, реакція Байдена та його штабу є доволі очікуваною, навіть характерною для фільмів, що президент виходить із терміновим зверненням з Овального кабінету, й це такий сигнал впевненості в своїх словах і діях, показуючи одночасно серйозність ситуації.

"Але я не думаю, що це суттєво змінить кампанію. Дещо можливо послабить на певний час критику Байдена з боку Трампа. Бо все ж таки республіканці й кампанія Трампа, зокрема в соцмережах, більш прямолінійні й нетактовні. Це постійні карикатури на Байдена тощо. Демократи й штаб Байдена собі такого все ж таки не дозволяють. Так, вони показують своє невдоволення Трампом, чим Байден кращий, але не в такій провокативній манері. Тому, можливо, це зміниться у республіканців на певний час, до кінця літа, якщо не буде якихось гучних результатів розслідування щодо замаху", - коментує ТСН.ua Владислав Фарапонов.

Щодо впливу на електоральну підтримку Трампа, за думку експерта, ті серед республіканців, хто сумнівалися (таких було відносно небагато), після замаху з більшою ймовірністю стануть на його бік. Мовляв, як його можна не підтримати, він же тепер не лише жертва правосуддя, а й замаху.

"Тому, думаю, з числа класичних республіканців плюс незалежних виборців, Трамп може отримати трохи підтримки. Це може дати Трампу певні невеликі відсотки. Й цього може вистачити, як ми знаємо по прикладу 2016 року (коли Дональд Трамп виграв у Гілларі Клінтон – ред.), в тому ж штаті Пенсильванія чи інших штатах, які традиційно вагаються й вирішують долю виборів", - вважає Владислав Фарапонов.

З'їзд Демократичної партії, де мають офіційно оголосити про висунення їхнього кандидата в президенти, заплановано на 19-22 серпня. Тобто, у демократів ще місяць, щоб визначитися: підтримувати Джо Байдена чи продовжити закликати його знятися з перегонів. Й замах на Трампа вже вплинув на кампанію, зокрема Демократичної партії, які вирішили зняти з трансляції передвиборчі ролики, де Трампа називали винному в кримінальному злочині. Проте, навряд чи це допоможе штабу Байдена.

Очільник комітету з питань внутрішньої безпеки Сенату Гері Пітерс повідомив, що вони вже "почали двопартійне розслідування спроби вбивства" Трампа.

"Ми будемо використовувати своє розслідування щодо безпекових прогалин 6 січня 2021 року (коли прихильники Трампа штурмували Капітолій, проте в липні цього року Верховний суд визнав, що Трамп має певний рівень президентського імунітету в цій справі – ред.) як приклад. Якщо ви пам’ятаєте, ми провели всебічну оцінку безпеки після 6 січня. Під час цього розслідування ми мали низку рекомендацій, і значна їхня кількість тепер додана до практики безпеки в Капітолії", — додав Гері Пітерс, який представляє Демократичну партію від штату Мічиган.

За словами директора програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, Байден і демократи висловили дуже загальну реакцію щодо замаху на Трампа, що вони хочуть публічних слухань і повноцінного розслідування. Вони розуміють, що це дуже важлива тема й підтримують всі заходи, які робитимуться.

"Й, що цікаво, це треба підкреслити: коли демократи хочуть публічного слухання з керівником служби охорони президента, республіканці кажуть, що цього робити не треба, не називаючи причин. Але це єдине, що зараз можуть зробити демократи, бо це покаже, що вони незаангажовані. Як це змінить кампанію? Вже змінює. Трамп набрав 1,5% підтримки. Якщо ми подивимося на букмекерів, 70% ставлять на перемогу Трампа, й лише 12,5% - на Байдена. Тому, так чи інакше, Трамп цементує свій образ політичного мученика, й демократам буде дуже важко цьому опонувати", - коментує ТСН.ua Олександр Краєв.

Єдине, що залишається демократам, на думку експерта, - це замінити Байдена. Те, що сталося з Трампом, лише актуалізувало це питання, бо Байден вже нічого особливо не може протиставити Байдену. "Так чи інакше, Трамп зараз тримає інформаційний порядок денний, він є найбільш популярним і хайповим. А що може показати Байден? Лише власні проблеми. Тому Байден на певний час піде в тінь. А демократам треба щось терміново міняти, адже на цій хвилі хайпу Трамп дійсно може дійти й до перемоги", - вважає Олександр Краєв.

Віцепрезидент Трампа: що він каже про Україну

Оголошення Дональдом Трампом "свого" віцепрезидента в разі перемоги на виборах – 39-річного сенатора від Огайо Джея Ді Венса – шокувало не лише Україну, а й Європу. Американські ЗМІ описують його, як затятого трампіста, який, як пише CNN, є втіленням "популістської і націоналістичної трансформованої Республіканської партії". Ще у квітні у статті для The New York Times Джей Ді Венс відкрито зазначав, що голосував проти подальшої допомоги Україні в Сенаті й лишається противником будь-яких пропозицій, щоб США продовжували фінансувати війну.

"Американське й українське керівництво мають визнати: проголошена Зеленським мета війни — повернення до кордонів 1991 року — є фантастичною. Білий дім неодноразово заявляв, що не може вести переговори з Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має життєздатного плану перемоги українців у цій війні. Чим швидше американці зіткнуться з цією правдою, тим швидше ми зможемо виправити цей безлад і стати посередником у мирі", - зазначає Ді Венс у цій статті.

Можна припустити, що в разі другого "пришестя" Трампа до Білого дому, віцепрезидент Джей Ді Венс не матиме аж такого впливу на зовнішню політику, яка традиційно зосереджена в руках Держдепу, Ради нацбезпеки та радника президента США з нацбезпеки. Зрештою, Майк Пенс – віцепрезидент першого терміну Трампа – дійсно не відігравав великої ролі у міжнародній політиці. Проте ми знаємо й інші приклади: президентство Барака Обами, коли Джо Байден був віцепрезидентом і, по суті, особисто опікувався українським "портфоліо".

До того ж, Джей Ді Венс є одним із багатьох в оточенні Трампа, переконуючи, що США мають зосередитися на протистоянні з Китаєм, якого він вважає "справжнім ворогом", більше фокусуючись на Азії. Європа, на його думку, має сама опікуватися своєю безпекою, оплачуючи свої "оборонні чеки", та перебрати на себе левову частку фінансової і військової допомоги Україні. Виступаючи цього року на Мюнхенській безпековій конференції, Джей Ді Венс заявляв, що Путін не є екзистенційною загрозою для Європи, додаючи, що США та Європа виробляють мало озброєння, особливо боєприпасів, тому їхня допомога Україні нічого кардинально не змінить на полі бою.

"Ні, я не вважаю, що ми повинні виходити з НАТО. І, ні, я не вважаю, що ми повинні відмовлятися від Європи. Але, так, я думаю, що США повинні більше зосередитися на Східній Азії. Це буде майбутнє американської зовнішньої політики на наступні 40 років, і Європа має прокинутися й бути готовою до цього факту", - заявляв Джей Ді Венс у Мюнхені.

Багато хто апелює до його мемуарів Hillbilly Elegy, які стали бестселером у США й зробили Ді Венса популярним. У книжці він описує своє бідне дитинство в штаті Огайо, алкоголізм та наркотичну залежність родичів, економічну незахищеність американців, які живуть у злиднях, те, як вирвався зі всього цього, а також про феномен популярності Трампа, особливо серед американського робітничого класу. Мовляв, саме тому Джей Ді Венс підтримує ізоляціонізм.

Проте, багато хто забуває, що одного разу він навіть назвав Трампа "ідіотом" і "американським Гітлером", за що потім вибачався. До того ж, не зрозуміло, як людина, яка служила в Корпусі морської піхоти США в Іраку, може фактично виправдовувати здачу України Росії. Наприклад, ще у 2022 році в інтерв’ю колишньому раднику Трампа Стіву Беннону, який і зараз у своєму подкасті просуває відверто проросійські наративи, Джей Ді Венс заявив: "Мені насправді байдуже, що станеться з Україною".

"Один високопоставлений чиновник ЄС анонімно сказав, що призначення Венса стало катастрофою для України та ЄС, який підтримав Київ у захисті проти російської агресії", - пише Politico у статті "Венс як віцепрезидент Трампа говорить про катастрофу для Європи та України", додаючи, що в лютому цього року на Мюнхенській безпековій конференції Джей Ді Венс пропустив зустріч із Володимиром Зеленським і Дмитром Кулебою.