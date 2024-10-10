“Я маю дар лікувати рани від воєн”: як “Богородиця” збирає тисячі у зневірених українців

Вона називає себе “Богородицею” і “Мати Всесвіту”. Це — Ганна Фесун з Києва. Колись вона була власницею кафе на Подолі, потім започаткувала курси, де “лікувала родові травми”, побула доулою, зараз — стверджує, що зцілює людей. Звісно, за чималі кошти.

Люди в Мережі пишуть, що Ганна збирає з “навернених” гроші і заганяє їх у борги. Кілька військових стверджують, що дружини їхніх поранених побратимів, які перебувають у важкому стані, збирають не на ліки, а на “зцілення Богородицею”.

Чим займається “цілителька”, як її “клієнти” влазять у борги, чи можна назвати її діяльність шахрайством та що кажуть у поліції — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому люди несуть гроші “Богородиці”

Скандал навколо “цілительки” спалахнув після публікації комунікаційниці Надії Потоцької у Фейсбук. Вона написала про дівчину — Анну Луцюк, яка звернулася до неї за допомогою. Просила гроші, щоб дати жінці, яка “енергетично підтримує” її коханого, який у комі — у лікарні за кордоном.

“А в Україні якась жінка “шле енергію”, щоб він жив. Вона це може робити тільки якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла. І це відбувається давно. Почала розплітати клубок, зʼясувалось, що бідолашна дівчина вже просила в борг у понад 25!!! моїх знайомих. Хтось давав кошти. Ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки і готова брати у борг, щоб обмінювати на енергію”, — розповіла Надія Потоцька.

Історія швидко отримала розголос. У коментарях до публікації люди розповідають, що “клієнтів” у Фесун багато. Дехто не знав, що донатив кошти на лікування саме в “цілительки”.

Ганна Фесун / Фото зі сторінки Фесун у Фейсбук

“Людина, яка вірить у магічну силу цієї особи моя сестра. З якою останні контакти звелися лише до повідомлень про те що їй потрібні гроші на спасіння коханого, а Ганна Фесун потребує за свою роботу грошей. Сестра влізла у кредити та борги. Листи та дзвінки з банків стали чимось буденним, тому що вона винна десятки тисяч гривень за духовну працю богородиці. Мій тато, який був в той час на війні, намагався ці кредити гасити, тому що не знав і не бачив іншого виходу із ситуації, як і загалом наша сімʼя”, — написала Юлія Луцюк.

Крім того, за інформацією журналіста Богдана Логвиненка, військового у комі на ім’я Дірк, для спасіння якого одна з “клієнток” Фесун збирала кошти, скоріше за все, просто не існує. Чоловіка із Анною Луцюк звела сама “цілителька”.

“Він начебто за легендою боєць інтернаціонального легіону, який начебто в складі ІЛ брав участь в операції в Кринках, де начебто була застосована хімічна зброя і він після цього доїхав до Німеччини і почав лікування. Власне, там Дірк зробив спільне фото з потерпілою, що засвідчує єдиний їхній спільний знімок, на якому він зовсім не схожий на хворого, що отруєний газом. Тут треба відмітити, що потерпіла пише, що вона зустріла Дірка завдяки Ганні Фесун, а Ганна Фесун сьогодні заявила, що зустріла ще 4 роки тому спільних дітей Дірка та потерпілої. Я теж не зразу зрозумів прикол, але йшлося про ще ненароджених дітей”, — розповів Богдан Логвиненко на своїй сторінці в Фейсбук.

Ганна Фесун / Фото зі сторінки Фесун у Фейсбук

Тобто є всі підстави вважати, що Фесун підіслала чоловіка для ще більшого впливу на “клієнтку”. А сама вона майстерно опрацьовувалась “цілителькою” протягом щонайменше трьох років поспіль.

Після зустрічі в Німеччині Анна Луцюк повернулась до України, а зі сторінки чоловіка почала писати людина, яка представилась донькою Дірка на ім’я Лілі. Вже незабаром лікарі начебто ввели його в кому, щоб підтримати його життя.

При цьому ні лікарні, ні безпосередньо Дірка ніхто більше не бачив. Весь цей час жінка дізнавалася про стан Дірка від людини, яка начебто вела його особисту Фейсбук-сторінку.

“Чоловіка регулярно мають виводити з коми, але цей момент ніяк не настає, натомість жінка переконана, що його життя тримається на молитвах Фесун. Все це відбувається під впливом психологічних маніпуляцій із боку тієї, хто представляється Лілі, та пані Фесун. Я та багато моїх друзів, не розбираючись у деталях, донатили на збір на підтримку життя близького нашої знайомої, але фактично також стали потерпілими в цій піраміді духопоклоніння”, — написав Богдан Логвиненко.

Що відомо про Ганну Фесун

“Цілительку” звати Ганна Олександрівна Фесун. Їй 39 років. Родом вона з міста Золотоноша Черкаської області. Жінка розлучена, має доньку.

Разом із братом Дмитром вони відкрили кафе на Подолі в Києві, яке мало неабияку популярність. Там часто збиралися люди і співали пісень — Ганна захоплювалася народним співом і знімала документальне кіно.

Але невдовзі кафе закрилося. А власники приміщення подали на Ганну до суду — щоб стягнути заборгованість за оренду та несплату комунальних платежів. У матеріалах справи зазначено, що договір оренди розірвали влітку 2020 року. А цьогоріч суд наказав Фесун виплатити понад 130 тисяч гривень протягом трьох років. А ще з неї стягнули 14 тисяч за правничу допомогу.

Крім того, 2021 року через суд з Фесун хотів стягнути борги “ПриватБанк”. Вона брала кредити, які не повернула — приблизно 105 тисяч гривень.

Що кажуть про Фесун її колишні колеги / Скриншот з Фейсбук

“Я Є Богородиця. Я Є Втілена Богородиця Мати Всесвіту. Зцілюю Людей Родини Роди Землю. Відроджую Життя”, — пише про себе в соціальних мережах Ганна Фесун. Вона активно веде свої сторінки — публікує фото, проводить прямі ефіри, спілкується з підписниками.

Наприклад, 8 жовтня “цілителька” в Фейсбук розповіла про свій “дар” і те, як “лікує” людей. Фесун каже, що “привела в цей світ людину, яка є наступником Ісуса Христа” — 9-річну доньку Віру. Фесун також розповіла про свою “зустріч з Ісусом Христом”.

За словами Фесун, вона “лікує те, що не лікують лікарі, психологи, психіатри та інші спеціалісти”.

“До мене звертаються тоді, коли медицина безсила і коли людина знає, що їй потрібне. Я маю великий дар. Я маю дар зцілювати ті травми, які є в роду. Я маю дар лікувати ті місця в роду, де життя було обірване, скалічене, ненароджене. До мене звертаються люди, які мають в собі травми від своїх бабусь, дідусів, прабатьків, попередніх воєн. Я маю дар найперше лікувати рани від горя, воєн, геноцидів, голодоморів. Це той страшний біль, це горе, яке відкарбоване в усіх родах. Україно, я з цим працюю. Те зцілення, яке я даю на рівні роду, духу, на рівні тіла в Україні й світі зараз проводжу лише я. І я про це говорю прямо, щоб чули ті люди, кому це потрібно”, — стверджує на відео Фесун.

Ганна Фесун / Фото зі сторінки Фесун у Фейсбук

“Цілителька” також відповідала на запитання людей. Зокрема розповіла, що Анна Луцюк звернулася до неї “з проханням урятувати життя”. Тож вона “пішла на зустріч” і “дала їй час на розрахунки”. Фесун відповіла, чому за божі справи та порятунок вона бере гроші.

“Якщо вас зачіпає, що інша людина заробляє своїм даром і талантом, розберіться з собою, що вас тригерить. Результати моєї праці видимі — діти народжені, зцілені родини, врятовані життя”, — каже Фесун.

Чи загрожує щось “цілительці”

У коментарі для ТСН.ua у Національній поліції України повідомили, що про ситуацію з так званою “Богородицею” знають. Але до поліції громадяни не звертались, повідомили нам правоохоронці.

“Складність полягає в тому, що жінка, яка вірить у таку допомогу, добровільно віддає або намагається віддати гроші. В ідеалі постраждала має звернутися з заявою до правоохоронних органів, яка буде прийнята, після чого буде вжито відповідних заходів. Станом на зараз питання залишається відкритим, тому що ознаки шахрайства є, а заяви, наскільки відомо — немає”, — повідомили нам в поліції.

Адвокат Іван Ліберман у коментарі ТСН.ua розповів, що згідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), склад злочину полягає в тому, що особа, зловживаючи довірою та шляхом обману заволодіває майном. У даному випадку — коштами.

“Таким чином, оскільки даного виду діяльності, псевдоцілительства, немає в українському законодавстві, а саме немає такого КВЕДу, це не є підприємницька діяльність, не сплачуються податки і тому подібне. Тобто з боку закону тут від самого початку вже є склад злочину, причому відносно самої держави”, — розповів Іван Ліберман.

За його словами, довести склад злочину у цьому випадку дуже просто. Для цього постраждалим необхідно звернутися до адвоката і зібрати якомога більше доказів спілкування та листування з “цілителькою”.

“Після цього адвокат звертається до “Державного експертного центру” і проводить лінгвістичну експертизу. Прийде державна експертиза про те, що в таких то скріншотах або в таких аудіо-файлах, тобто в записах розмов між так званим клієнтом, тобто жертвою і так званим цілителем, справді відбувся такий то діалог. Експерт-лінгвіст проведе семантико-текстуальну лінгвістичну психолого-психологічну комплексну експертизу. Адвокат робить адвокатський запит, в якому ставить запитання експерту. Наприклад, чи є в таких-то висловах між так званою цілителькою і моїм клієнтом ознаки маніпулювання свідомістю, чи є ознаки підміни понять? Чи є ознаки, скажімо, якихось порівнянь або нав'язування відчуття провини, нав'язування почуття почуття боргу перед цілителькою? Чи, наприклад, є слова, які стимулюють людину на сприйняття нею інформації так, як це вигідно так званому цілителю”, — пояснив адвокат.

Ганна Фесун / Фото зі сторінки Фесун у Фейсбук

За його словами, результат цієї експертизи і буде основним переконливим доказом того, що факт шахрайства є.

Адвокат каже, що в цьому випадку не можна казати, що люди не віддають кошти добровільно. Вони роблять це під впливом обману або коли зловживають їхньою довірою.

“Вони вірять тій людині, яка нібито надає якісь неофіційні послуги. Тобто тут що по формі, що по суті є шахрайство. Причому шахрайство подвійне в даному випадку. І відносно держави як такої — не сплачує податки. Це її непрямий дохід. Людина має звітувати про непрямі доходи раз на рік до 1 квітня”, — розповів Іван Ліберман.

Покарання, яке може загрожувати “цілительці” залежить від розміру коштів, якими вона заволоділа. Максимальний термін за шахрайство — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві аферист заробив на волонтерах і дружинах військових сотні тисяч тисяч гривень. Наразі відомо про 19 обдурених ним людей.

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