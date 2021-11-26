"Я маю на це повне право": Зеленський розповів, чому живе на держдачі

"Я маю на це повне право": Зеленський розповів, чому живе на держдачі

Президент зазначив, що частина державних дач уже передана дітям-сиротам.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він має право проживати на державній дачі, проте планує звідти з'їхати.

Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.

Президент зазначив, що журналісти не мали права запускати дрони над державними об'єктами, проте все ж це зробили.

"Щодо державної дачі – я маю на це повне право. Я не хочу жити в цьому готелі, я повинен купити дім, зняти його. Але щоб я не зробив, ви все одно будете приїжджати до мене, запускати дрони. Об’єкт "Синьогори" – захищений об’єкт, хоча ви використовували дрони. І це порушення законодавства. Щодо дітей. Як я і обіцяв, на держдачах, де я поки що є і маю на це повне право, є багато будівель. І вони передані дітям. Дітям, які живуть без батьків. Це вже рік. Ця обіцянка повністю зроблена. Це складний період, коли виселяємо людей, зокрема Бурбу, про якого ви згадували. Вони всі з нами судяться. Це не так просто зробити", - сказав президент.

Нагадаємо, ЗМІ звинуватили Офіс президента у неправомірному використанні державних ресурсів. Розслідувачі стверджують, що минулої п'ятниці, 19 листопада, Єрмак нібито разом з президентом полетіли святкувати на державну дачу, в неділю повернулися для участі у заходах до Дня Свободи і Гідності і того ж дня - до понеділка - знов начебто вирушили в Карпати.

Також президент України Володимир Зеленський відповів, чому не дотримався свого слова та все ж переїхав до державної дачі. Він зазначив, що це пов’язано лише з охороною.

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