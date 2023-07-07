"Я мовчав місяць": батько мобілізованого стверджує, що смерть сина цинічно замаскували під отруєння

Поліція Житомирської області розслідує загадкову смерть мобілізованого військовослужбовця Руслана Білеки, який на початку року повернувся з навчань з-за кордону та перебував на одному з полігонів регіону. В березні цього року його виявили мертвим у військовому наметі.

Йдеться про 35-річного Руслана Білеку, батько якого стверджує, що на тілі сина не було живого місця від можливих побоїв. В той же час, за словами батька Руслана, правоохоронці чомусь висунули попередню версію про те, мовляв, син чимось отруївся.

ТСН.ua розшукав батька загиблого солдата та поспілкувася з ним.

"Мій син був мобілізований 20 січня цього року Фастівським військоматом (Київська область), - розповідає Василь Білека, батько загиблого. – Спочатку син перебував в учбовій частині, потім – в бойовій. На офіцерський склад не жалівся, а от на сержантський – да, жалівся. Казав, що сержанти, уродженці Харківської області, "з'їдають" інших, принижують, особливо вихідців із заходу України. Тобто стички з сержантами були постійно".

За словами Василя Білеки, розповіді сина про приниження були постійними. Виключенням став період, коли син разом з іншими був на військових навчаннях за кордоном.

Військовослужбовець Руслан Білека був мобілізований в січні. Фото надано В.Білекою.

"Син розповідав, що йому постійно доводилось захищати слабших хлопців, які потерпали від свавілля сержантів. Ті йому погрожували розібратись. Так і сталось. Я впевнений, що сина вбили. Впевнений на 100%. Справа в тому, що я його бачив за два дні до смерті, коли він був цілий, без побоїв, а потім побачив тіло…Все тіло, з голови до ніг було в синцях. Я не вірю в отруєння, про яке кажуть правоохоронці. Але його могли побити до втрати свідомості, а потім наколоти чимось", - каже Василь Білека.

До цього додає, що у його родини одна вимога – чесне розслідування цієї справи.

"За два дні до смерті я привіз йому нову флісову кофту. Так от, на місці події він був сфотографований закривавленим у цій флісовій кофті, а в морг його привезли в зимовій куртці, одягненій на голе тіло. "Фліску" зняли через те, що на ній були чужі плями крові…Ким прибралось все це? Слідчими. До цього можуть бути причетні вищі керівники. Моя одна єдина головна вимога – провести чесне адекватне розслідування. Я мовчав місяць, два, сподівався на слідство, не хотів скандалу через те, що зараз війна, але так не можно, з військових знущаються», - розповів нам Василь Білека.

Поліція відкрила провадження за статтею "Вбивство"

В поліції Житомирської області, чиї працівники розслідують це кримінальне провадження, нам повідомили, що слідство йде за статтею "Вбивство".

"Відділом поліції №1 Житомирського райуправління на даний момент розслідується кримінальне провадження за статтею 115 КК України щодо зазначеної людини. В ході проведення досудового розслідування були допитані свідки, з я кими померлий контактував в останні дні життя. З їхніх слів жодних конфліктних ситуацій не було. Відповідно до проведених експертиз в рамках кримінального провадження будь яких ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі слідство триває", - повідомила речниця поліції Житомирської області Вікторія Дубовик.

Батько Руслана, не погоджуючись з твердженнями поліції, повторює, що особисто бачив тіло сина з чисельними синцями на багатьох ділянках.

У військовій частині, де перебував Руслан Білека, на питання ТСН.ua про обставини смерті відповіли так: "Позиція військової частини повністю співпадає з позицією поліції. До закінчення розслідування ми не можемо нічого сказати. За попередніми висновками патологоанатома є отруєння певними речовинами. Слідство все з’ясує. Ми самі чекаємо результатів розслідування".

Раніше повідомлялось, що в Одесі затримали командира військового госпіталя, який вимагав S5000 за інвалідність.

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