"Я начальник – ти дурак": дипломат пояснив, чому думка про потужність російських еліт - перебільшення

Російські еліти не здатні чинити спротив Путіну через сформовану за багато років специфічну політичну систему в Росії.

Про це розповів дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко у межах спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua.

"Говорити про російські еліти – це перебільшення. Це така кастова система управління, яка базується на принципі "я начальник – ти дурак". Це стосується не лише армії, але й всього суспільства. Старший боярин вважає дураком меншого боярина. Це російська політична і суспільна традиція. Тому тут навряд чи можна говорити, що еліти на щось (держпереворот – Ред.) здатні. Здатні лише ті осередки, які мають фінансову самостійність і які не хочуть її втрачати. Все інше формалізовано і контрольовано, що говорити про якісь спроби протесту – наївні речі", – говорить дипломат.

За його словами, поки що Путін триває ситуацію в руках.

"Але якщо слідкувати за тим, що пишуть російські пабліки, то там починається бродіння. Останнє повідомлення, що матері хочуть зустрітися з Путіним, а він відмовляється, свідчить про те, що ця тема підриває так звану стабільність у російському суспільстві. Росіяни за визначенням – раби, вони не здатні підніматися заради свободи, якої вони не розуміють", – підсумував Огризко.

Зміна влади у Росії: наскільки це реально

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія після програшу у війні буде змушена йти на оновлення своєї "політичної еліти".

Російський опозиційний політолог Аббас Галлямов висловив думку, що кремлівські еліти розуміють, що поразка у війні неминуча. Тому вони панічно шукають варіанти, аби не допустити бунтів у самій Росії. Один із варіантів – так звана "операція наступник".

А політичний аналітик Валерій Соловей заявив, що Путін збирається передати владу. Нібито диктатор погодився на кандидатуру сина голови Радбезу Миколи Патрушева Дмитра, який зараз займає посаду міністра сільського господарства.

За повідомленнями західних ЗМІ, п’ятірка можливих кандидатів має такий вигляд:

експрезидент і колишній прем’єр Росії Дмитро Медведєв ;

; перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко;

міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев, а також його батько голова Ради безпеки РФ Микола Патрушев ;

а також його батько голова Ради безпеки РФ ; засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.