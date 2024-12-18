“Я наполягаю”: Зеленський зробив заяву про перемовини з Путіним

Мирні переговори та закінчення війни – теми які обговорюють у політичних колах України та Заходу. Кожен пропонує свої варіанти та має певні сценарії подальшого перебігу подій. Однак, чи готова Україна піддатися зовнішньому тиску, які реальні наміри у Росії та, що вже зроблено для мирних перемовин та закінчення війни?

Всі деталі розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Перемовини та закінчення війни

Українські та західні політики намагаються дійти спільної згоди щодо мирних перемовин та шляху закінчення війни в Україні. Зокрема, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час виступу перед журналістами у Флориді, 16 грудня, розповів про невеликий прогрес у "припиненні війни" та очікування від Зеленського та намір вступити в контакт із Путіним. Головний республіканець США заявив, що його команда намагається "зупинити жахливу війну, яка триває в Україні".

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"Ми досягли деякого прогресу. Ситуація складна й непроста. Людей вбивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив…. Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні, Росії, Україні ".

Також новообраний президент США висловився про намір вступити в контакт із Путіним задля припинення війни в Україні.

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Дональд Трамп після переговорів / Фото: Associated Press

Робота триває

Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що нині між командами його та Трампа триває активна робота. Він сподівається, що команда Трампа підтримуватиме Україну і не зупинить американську допомогу.

"Це поки що знайомство. Він не може відповідати на багато речей з погляду своїх юридичних можливостей, поки не було інавгурації нового президента США. Поки цього не було, ми працюємо з Білим домом, з президентом Байденом. Вони зараз збільшують кількість рішень, пакетів. Шкода, що вони збільшують це зараз, під кінець терміну."

Ба більше, Лідер жодної країни світу не має права вести переговори з російський президентом-диктатором Володимиром Путіним без України. Зараз важливий дипломатичний тиск міжнародної спільноти на Кремль. Це змусить "фюрера" сісти за стіл переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien.

За словами Зеленського, наразі в України немає сил, щоб відвоювати у Росії території, однак поступитися нашими землями Україна не може. Київ поки що може розраховувати тільки на дипломатичний тиск.

"Я не думаю, що ми в слабкій позиції, але й не в сильній. Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною ЄЄ? Так, у майбутньому, але коли? За таких умов сісти за стіл переговорів з Путіним - це означає дати йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку нам потрібно розробити модель, план дій або мирний план, називайте це як завгодно. Потім ми можемо подати його Путіну або, ширше, росіянам."

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"Готовність" до укладання угоди

Примітно, що під час виступу у Флориді Дональд Трамп заявив про те, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін мають бути готовими укласти угоду задля припинення війни. Цитую: "Занадто багато людей гине. Це війна, і людей вмирає занадто багато. Ми будемо розмовляти з президентом Путіним і президентом Зеленським. Потрібно укласти угоду". Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначав, що США та країнам Європи слід примушувати до мирних перемовин між Києвом і Москвою саме Російську Федерацію, а не Україну.

"Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву."

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що Німеччина може відігравати "певну роль" у забезпеченні потенційної мирної угоди між Росією та Україною. Втім, наразі невідомо, в якому форматі це відбуватиметься.

Трамп, Шольц і переговори з РФ: як членство України в НАТО може стати розмінною монетою. / Фото: ТСН.ua

Умова для проведення переговорів

Примітно, що Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, заявив, що переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у Росії забракне ресурсів продовжувати війну. Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Львові. Як зауважив політик, миру не буде, якщо Росію не примусити до нього. "Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої та наших союзників. Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу", – акцентував посадовець.

Не розуміють, що це за війна

В свою чергу радник керівника ОПУ Михайло Подоляк розповів, що люди, які постійно говорять про переговори, не розуміють, що це за війна. За його словами, Росія відверто говорить про те, що вона готова до негайних переговорів. Але у неї цитую: "є чіткі умови для України: віддаєте нам те, що ми зафіксували (чотири області і Крим); віддаєте нам свою суверенність; повертайте на територію України домінування російської мови, російської культури, російської церкви; обирайте собі проросійський уряд, як у Грузії".

На думку радника керівника ОПУ, якщо погодитися на такі поступки, то слід говорити не про переговори, а про капітуляцію. На його думку, сьогодні немає можливості провести переговори. Про це можна говорити медійно, але позиції сторін абсолютно неспівставні. Він наголосив – з Росією можна домовитися тільки через інструменти примусу, про які постійно говорить президент України. Він також додав, що примус може бути тривимірний: мілітарний – дати зі складів достатньо зброї; економічний – посилити санкції; дипломатичний – інструменти впливу на інші країни.

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"Відкриті двері" від Угорщини

Примітно, що прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що саме Угорщина "відчинила двері" до змістовних переговорів про мир. Такого висновку він дійшов після візиту до столиці Туреччини Анкари, де він зустрівся з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Пів року тому про мир ніхто й чути не хотів, тепер про нього всі говорять. Ми відчинили двері, і тепер можна починати змістовні переговори. Це найбільше досягнення угорського головування в ЄС."

Саміт лідерів ЄС

Нагадаю, що 19 грудня 2024 року в Брюсселі відбудеться саміт лідерів Європейського Союзу, який відкриється обговоренням ситуації в Україні, на якому очікують на присутність Володимира Зеленського. Український президент має на меті поділитися з лідерами ЄС поточною ситуацією на фронті та власним баченням майбутнього розвитку подій. За даними Радіо Свобода, французький лідер Еммануель Макрон планує у Брюселі порушити тему миротворчої місії в Україні. За словами європейського дипломата, з яким вони поспілкувалися, ця дискусія є невідворотною через нещодавній візит французького президента до Польщі, обговорення миротворчої місії у ЗМІ, а також майбутній прихід до влади Дональда Трампа у США, що вимагає підготовки до переговорів із ним щодо російсько-української війни.

Ще двоє дипломатів, з якими спілкувалося Радіо Свобода, зазначили, що обговорення цієї теми спрямоване на підготовку до переговорів із Трампом та забезпечення участі ЄС у мирному процесі. Водночас, за їхніми словами, ідея миротворчої місії наразі перебуває на початковому рівні й залишається дуже "сирою". Франція намагається зібрати коаліцію з 5-8 країн Європи, «сповнених рішучості діяти», повідомляло інформагентство Reuters з посиланням на дипломатів. Також це інформагентство повідомило, що генсек НАТО Марк Рютте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі.

Однак, напередодні висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, країни блоку поки не обговорюватимуть відправку миротворців до України.

Раніше майбутній президент США відповів, чи має Україна поступитися власними територіями РФ.

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