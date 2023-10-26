"Я не хочу, щоб ти бачила цю війну": грузин приїхав захищати Україну заради коханої

Грузин Спартак Лекіашвілі пішов захищати Україну заради коханої-українки. На фронті він отримав тяжке поранення - втратив зір і став майже нерухомим. Зараз медики рятують воїна, а його кохана весь час поруч.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

У військового тяжке поранення

У шпиталі на Рівненщині лікарі допомагають грузину Спартаку, який отримав поранення, боронячи Україну. Його випадок називають надзвичайно складним.

"Ми взагалі вагалися, чи зможемо надати йому реабілітаційну допомогу, але, власне, ми кинули виклик самі собі і зараз спостерігаємо прогрес", - каже Павлина Косар, лікарка Рівненського обласного госпіталю.

Павлина Косар

Грузин приїхав до України та пішов на фронт, щоб кохана не бачила війни

Спартаку Лекіашвілі з Кахетії 24 роки. Після поранення він втратив зір і фактично знерухомлений. Його кохана Вікторія не відходить від чоловіка. Пара познайомилася майже 2 роки тому в Польщі, куди дівчина виїхала після повномасштабного вторгнення. Попри закоханість, через кілька місяців Віка повернулася додому. Тоді Спартак наступного дня без попередження теж поїхав до коханої.

"Це не його війна, але він каже - ти моя дівчина, ти тут живеш, це твоя країна, я не хочу, щоб ти бачила цю війну", - каже Вікторія Славенко.

Він став військовим Інтернаціонального легіону. На початку травня відеозв'язком із Луганщини зробив коханій пропозицію руки й серця. Віка погодилася, а вже через кілька годин зв'язок зі Спартаком зник. Побратим коханого написав дівчині, що його позицію накрила ворожа артилерія.

Вікторія і Спартак у шпиталі

"І він мені пише, що Спартак мертвий", - зі сльозами згадує Вікторія.

Згодом виявилося, що його сплутали із загиблим другом. Спартак же був у комі - він отримав чисельні поранення, два з них у голову.

Іноземця спочатку відмовлялися реабілітувати через бюрократію

Після того, як Спартака вивели з коми і підлікували, виникло питання про його реабілітацію. Вікторія розповіла, що через відсутність посвідки на проживання і тяжкий стан бійця кілька закладів відмовили йому в реабілітації.

"Саме контракт і відмітка у військовому квитку – це і є посвідка на тимчасове проживання", - каже керівниця управління ДМС на Рівненщині Лілія Драбчинська.

У Рівному бійця прийняли одразу і поки розбиралися з документами - лікували його за рахунок медзакладу. Завдяки реабілітації на Рівненщині, каже Вікторія, з коханим відбувається диво.

Процес реабілітації воїна

"Зараз він їздить на заняття, працює з фізичним терапевтом, хоче цього", - каже Павлина Косар, лікарка Рівненського обласного госпіталю.

Такий результат і завдяки Вікторії, кажуть психологи. Дівчина підтримує коханого і допомагає долати мовний бар'єр.

Неабияк допомогла і підтримка місцевої грузинської діаспори, яка дізналася, що в місцевому госпіталі їх співвітчизник. Уся родина Спартака - у Грузії, приїхати вони не мають можливості.

Невдовзі Спартак поїде на Львівщину, де його мають обстежити фахівці. Наречені вірять, що після лікування він знову зможе бачити світ і свою Вікторію.

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Нагадаємо, на Волині жінці зробили унікальну операцію у райлікарні.

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