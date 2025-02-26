"Я не могла більше жити з тобою": донька найстаршої породіллі України Підвербної готується судитись з мамою

Історія найстаршої породіллі України та її доньки знову набирає чималих обертів. Обидві сторони в коментарі для ТСН.ua розповіли про нові обставини, про які мають наміри розповісти в суді.

Днями доньці найстаршої породіллі Україні виповнилося 14 років, незабаром в Чернігові, де мешкає ця дівчина, Анна Підвербна, суд має знову вирішувати її долю, постановивши, з ким може проживати дитина — з опікункою Оленою Ятченко або зі своєю мамою Валентиною Підвербною. У останньої дитину відібрали, але жінку батьківських прав не позбавили.



Як відомо, історія дитини вкотре набула резонансу навесні 2023 року — саме тоді Аня Підвербна написала в соцмережах низку дописів, де поскаржилась на свою 78-річну мати, заявивши, що остання начебто ображає її, рве на ній одяг, не дає виконувати елементарні гігієнічні процедури та не створила нормальних санітарних умов для проживання. Державні служби відреагували на ці пости, приїхали до квартири Підвербних та прийняли рішення вилучити дитину. Дівчинка була направлена у реабілітаційний центр, а згодом у неї з’явилася офіційна опікунка.

Зараз, після того, Анні Підвербній виповнилось 14 років і вона може приймати участь в судових засіданнях, у всій цій історії очікується кардинально новий розвиток подій.

Ганна відсвяткувала свій день народження в одному із закладів Чернігова. Фото надано О.Ятченко.

Про нього в коментарі для ТСН.ua повідомили обидві сторони — і Олена Ятченко, і Валентина Підвербна.

Дівчинка каже про неможливість жити разом

Як розповіла нам Олена Ятченко, Аня Підвербна хотіла б багато чого сказати своїй матері, від якої прохала забрати себе у 2023 році.



Олена Ятченко передала ТСН.ua у письмовому вигляді те, з чим хотіла би звернутись Анна Підвербна до Валентини Підвербної.



"Мамо, я знаю, що ти мене навряд зрозумієш, але я хочу звернутися до тебе. Я хочу вірити, що ти насправді бажаєш мені добра. Якщо це дійсно так, то визнай, що тобі зі мною тяжко. Ми не можемо жити разом. Я дуже хочу, щоб ти це усвідомила і прийняла і не засмучувалася через це. Я багато страждала і я не бажаю страждань тобі", — цитує Олена Ятченко Анну Підвербну.

Ще два роки тому дитина скаржилась на відсутність нормального одягу, зараз все кардинально змінилось. Фото надано О.Ятченко



За словами Ятченко, Аня час від часу не проти бачитись з мамою (сусіди Підвербної-старшої нам підтвердили, що інколи були свідками таких зустрічей).



"Я хочу щоб ми зрозуміли одна одну і домовилися. Звісно, ми будемо з тобою зустрічатися, я не проти цього, але жити разом ми не можемо. У кожної людини є свій запас сил та енергії, нервів, і я розумію, що у тебе він недостатній, щоб виховувати мене. А я не зможу повернутися у старе життя, в якому крики, сварки, безлад і все те, від чого я втекла", — продовжує цитувати Анну Підвербну Олена Ятченко.



За словами жінки, дівчинка попрохала у 2023 році про допомогу через складні обставини.

Зі слів Ятченко, Анна Підвербна каже про це так: "Якщо я повернуся до тебе (Підвербної — Ред.), я не зможу себе реалізувати так, як я цього хочу. Навіть думки про повернення для мене важкі та стресові, я цього дуже боюся. Ти знаєш, що можеш чинити неправильно, і мені від цього дуже боляче. Зараз мені добре. Я нарешті знайшла спокій і маю дім, де мені тепло і затишно. Тут я спокійна і тут я маю бажання жити. Своє майбутнє я уявляю саме тут, поряд з Оленою. І це не тому, що я обрала між тобою і нею, насправді вибір стояв жити чи померти. Я не могла більше жити з тобою і я попросила про допомогу".

Життя дівчини кардинально змінилося два роки тому. Фото Ірени Бринзи.

Резюмуючи, Олена Ятченко каже, що Анна Підвербна хоче звернутись до своєї матері з проханням бути почутою.



"Сьогодні я прошу тебе, почуй мене. Якщо ти мене дійсно любиш, дай мені можливість жити спокійно. Я хочу отримати освіту, я хочу досягнути в житті чогось важливого і я хочу допомагати тобі, коли стану дорослою. Почуй мене і дай мені цю можливість", — каже Ятченко, цитуючи Анну Підвербну.

Що планують сказати в суді

За словами Олени Ятченко, якщо в суді суддя спитає думку Анни Підвербної, то остання висловить бажання не повертатись до Підвербної.

"Я не знаю, хто саме буде вирішувати мою долю і спочатку я хотіла, щоб мою справу розглядала суддя, яка має дитину-підлітка. Мені здавалося, що тоді суддя зможе краще відчути мою ситуацію. Але, згодом, я подумала, що це не важливо, а насправді важливо, щоб мою долю вирішувала найпрофесійніша людина", — передає позицію Ані Підвербної Олена Ятченко.

Для Ані Підвербної час від часу влаштовують фотосесії. Фото: Ірени Бринзи.

Та продовжує: "Ще пізніше я замислилася, що якщо б виключно відмінні знання були визначальними, то рішення в судах міг би приймати штучний інтелект. Але, це неможливо, оскільки лише людина може відчути біль інших. Я впевнена, що коли суддя, який розглядатиме мою справу, побачить все хороше, що відбулося зі мною за останній рік і порівняє з тим, як було раніше, мене не зможуть повернути, бо це буде нелюдяно. Я ще недостатньо розумію всю цю судову систему, але я думаю, що якщо людина суддя, вона найкраща людина, бо інакше як їй могли довірити вирішувати долю інших. Я вірю, що все буде добре і я хочу, щоб все це скоріше закінчилося".

Позиція опікунки

В коментарі для ТСН.ua Олена Ятченко висловила і власну позицію щодо цієї справи. Вона вважає, що якщо дитину повернуть Підвербній-старшій, то дівчинка "буде приречена".

До цього жінка додає, що дитина днями вперше в житті відсвяткувала день народження з подружками, красивим тортом та прикрашеному на її честь закладі у центрі міста.



"Я хочу, щоб суд якнайшвидше поставив у цій справі крапку і дав можливість Ані жити спокійним життям. Вона тільки почала нормально жити", — каже Олена Ятченко.



І додає: "Щодо Валентини Підвербної. Загалом у нас розмови вдаються рідко, переважно вона на мене лається. Коли ми з Анею з нею зустрічаємося, Аня часто втікає, бо їй важко дається спілкування. Спочатку Валентина Григорівна намагається наздогнати її, але їй це не вдається і тоді мені доводиться з нею спілкуватися. Я їй спокійно розказую, як живе її донька: що ми робили, куди ми ходили, що ми бачили, куди їздили, які у неї успіхи. Я їй розповідаю і хотіла б, щоб вона спокійно спілкувалася зі своєю донькою. Щоб просто спокійно спілкувалася, не говорила неприємні речі, не використовувала нецензурну лайку. Справа в тому, що інколи вона поводиться стримано, але це буває дуже рідко".



За словами Олени Ятченко, Валентина Підвербна під час спілкування начебто керується тим, що написано в деяких книгах, які вона, Підвербна, читає.



"Я не можу сказати точно з чим це повʼязано, але я знаю що вона купила собі якісь дивні книжки і вона виконує все те, що там написано. Як я зрозуміла, там написано у який день можна лаятися, а у який не можна цього робити. Я не знаю де вона взяла такі книжки, але був один день, коли вона вела себе тихо і мирно. І я була здивована, що вона уникає конфліктів, а вона сказала, що сьогодні не можна сваритися, бо так книжка пише. Загалом, я дуже втомилася. Якщо вона хоче спілкуватися, то нехай спілкується по-доброму, так, як треба з дитиною", — каже Ятченко.



Резюмуючи, Олена Ятченко каже, що на її думку, Валентина Підвербна не може належно виховати дитину.



Анна Підвербна каже, що не хоче повертатись до старого життя. Фото: Ірени Бринзи.

"Підсумовуючи, я хочу сказати, що я за мир. Але, Валентина Підвербна не може заспокоїтися, на жаль. Не може заспокоїтися і не може надати належне виховання дитині та належні умови життя. І віддати такій людині, яка не може впоратися з собою, на виховання дитину - це прирікати дитину", — каже Ятченко.

Мати шукала зустрічі з президентом

Мати Ані Підвербної, 79-річна Валентина Підвербна в коментарі для ТСН.ua розповіла, що готується до суду, де буде вирішуватись доля дитини та незадовго до цього їздила до Києва, щоб спробувати зустрітись з президентом. Але, як стало зрозуміло з її слів, цього не сталось, тому що президент в той день був в робочій поїздці в Саудівській Аравії.



"В мене зараз дуже складна ситуація, в мене нічого не виходить. Коли я народила Аню, то для мене це була велика радість, зараз це для мене велика драма. Прошу журналістів приходити на суд", — каже Підвербна.



До цього вона додає, що поліпшила побутові умови в квартирі.



"Старі меблі я викинула, тепер всі нові. Зроблений ремонт в кухні та у ванній кімнаті. Треба відремонтувати коридор. Аня до мене не приходить. Я не хочу, щоб вона жила у Ятченко, нехай краще йде до інтернату. Є хороший інтернат. Я хочу, щоб вона ще рік жила в інтернаті. Хочу, щоб її здали туди. Якщо вона буде в інтернаті, то я зможу її вільно відвідувати та щось купляти їй. Додому Аня не прийде. Але я роблю ремонт, він буде дуже красивим", — каже Валентина Підвербна.



За її словами, вона бачить доньку, коли та приходить з Оленою Ятченко до молитовного будинку.



"І то я сама підійду, поцілую Аню, але в молитовному будинку мені стає погано. Бачила доньку давно, в минулому році. Не бачила доньку і в її день народження. В мене був зламаний телефон. Я не зателефонувала та не привітала. Дитину до мене не привели. Але подарунок я купила — мандарини, яблуки", — каже Валентина Підвербна.



ТСН.ua звернувся за коментарем до Служби у справах дітей Чернігівської міської ради, але там, посилаючись на зайнятість, відповіли, що зможуть прокоментувати ситуацію пізніше. Наприкінці минулого року чернігівські посадовці нам повідомляли, що претензій до виконання опікункою обов’язків немає.

"Зараз дівчина продовжує проживати в новій родині. У нас немає зауважень до неї (родини) щодо виконань опікунських обов’язків. Своєю чергою, мама весь час запитує про свою дитину, турбується про неї. Я знаю, що вони (Анна та Валентина Підвербні — Ред.) спілкуються. Відомо, що зустрічі узгоджуються з жінкою-опікуном, відомо, що і дитина періодично приходить до неї (Валентини Підвербної — Ред.), зустрічаються і на нейтральній території", — повідомляли нам соцпрацівники.

Родина Підвербних: що відомо

Про Анну Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї – дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз.

Після публікації допису до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

20 жовтня 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

А в червні минулого року Валентина Підвербна в коментарі для ТСН.ua висловила думку про те, що якщо б у неї була можливість, то вона б народила ще одну дитину.

"Із задоволенням народила би ще одну дитину. Хочу. Аня би повернулась до мене нянчити дитину. Але в мене немає грошей на це (процедуру штучного запліднення – Ред.)", — розповідала нам Підвербна-старша.

Своєю чергою, лікар, який 14 років тому робив Підвербній штучне запліднення, розповідав ТСН.ua, що після скандалу з цією породіллю, репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучне запліднення жінкам, яким більше 55 років. Від офіційних коментарів лікар відмовився, мотивуючи це тим, що у справі Підвербної тривали судові розгляди.

Донька найстаршої породіллі України Анна Підвербна відсвяткувала 14-річчя

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