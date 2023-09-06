"Я не почуваюся у безпеці": румуни стурбовані падінням російських дронів на їхню територію

На території Румунії у ніч проти 4 вересня впали та здетонували російські дрони. Це сталося під час атаки окупантами інфраструктури Ізмаїльського морського порту на Одещині.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пізніше заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки РФ проти України. Втім, румунська влада наполягає, що загрози вони їй не становили. А от жителі румунських селищ дотримуються геть іншої думки.

Докладніше про те, як реагують румуни на обстріли в Україні – у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Із румунського міста Тульча по той берег Дунаю видніється дим з української Одещини, яку росіяни після виходу із чорноморської зернової ініціативи піддають нещадним обстрілам намагаючись знищити портову інфраструктуру.

А от у румунському селі Плауру кілька днів тому залетіли і здетонували російські "Шахеди". Румунам той напад дуже запам'ятався – у місцевих будинках повибивало шибки.

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"Я не можу сказати, чи впав він з румунського боку, чи з українського. Але це було дуже близько від мене, порівняно з попередніми бомбардуваннями, звук був дуже гучним", - пригадує бджоляр Габі Попеску, який вже 6 років поспіль привозить до кордону з Україною свої вулики.

Місцеві мешканці села Плауру так само як і українці вже добре знають, як і коли почнеться обстріл – до них долітають звуки повітряних тривог.

"Ми звикли до сирен, вдень їх ігноруємо, але душа напружується, коли вони гудуть уночі. Вони завжди нападали вночі. Це вже третій обстріл у цьому регіоні і завжди вночі. Я не очікувала, що ця ескалація дійде до нашої області, я очікувала, що це станеться на узбережжі", - каже місцева мешканка Даніела Танасе.

Румунська влада наразі категорично заперечує потрапляння "Шахедів" на свої території, не вбачає загрози для власного населення і не поспішає вживати заходів як це передбачає статут НАТО.

"Звичайно, є ризик, тому що те, що там відбувається, дуже близько до наших кордонів. Росія цинічно атакує інфраструктуру, зокрема і цивільну, не дозволяючи Україні експортувати своє збіжжя. Є ризик нещасних випадків чи інцидентів, але поки що ми цього не маємо", - прокоментувала очільниця МЗС Румунії Лумініта Одобеску.

Те, що загроза для країни НАТО таки була – у цьому твердо переконує українська влада. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що має фотодокази російського злочину, зняті українськими прикордонниками і готовий передати їх Румунам.

"Ми з упевненістю заявляємо та маємо докази, що безпілотники Shahed влучили туди. Безглуздо це заперечувати, оскільки є фото докази того, що там щось сталося, щось впало. Але зрозуміло, що як суверенна держава вони взяли паузу, щоб повністю розслідувати та дійти висновків", - заявив Кулеба.

"Я трохи боюся, хоча чиновники запевнили, що вони звертають увагу. Я маю на увазі, що я не почуваюся тут у безпеці. Я на румунському березі й не почуваюся в безпеці", - каже Габі Попеску.

Мер румунської комуни Чаталкіой каже, що велике занепокоєння викликає те, що дрон може випадково впасти або вдаритися в село, яке він представляє.

На території яких країн падали уламки російських ракет і дрони

У жовтні 2022 року збита російська ракета впала у Молдові. А у листопаді – під час російського обстрілу – дві ракети влучили у польське зерносховище. Тоді загинуло двоє людей. Варшава згодом заявила, наче вони були українськими ракетами ППО.

У лютому 2023 року два російських "Калібри" перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. А у квітні на території Польщі знайшли уламки російськоі крилатоі ракети Ха-55.

"В усіх випадках країни НАТО застосування 5-тої статті Статуту Альянсу про колективну оборону – вирішили не ініціювати. Обмежувалися стурбованістю та попередженнями. Лише у Молдові, яка не є членом НАТО – тоді викликали "на килим" і вислали російських дипломатів", - йдеться у сюжеті.

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