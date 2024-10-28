“Я не розумію жінок”: військовий різко висловився про виїзд українців за кордон

Українці продовжують виїжджати за кордон.
Велика частина дорослих і дітей виїхала з України за кордон під час повномасштабної війни. Особисто я, як чоловік, частково не розумію жінок.
Про це в інтерв’ю ТСН розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України, полковник Вадим Сухаревський.
“Я не кажу, що я когось звинувачую. Чоловіків звинувачую. Частково, можливо, не розумію жінок. Тому що стикаюся з тим, що у наших і у військових він воює, а жінка… з точки безпеки — якщо вона повернеться, це одне питання. А є випадки, наприклад, коли жінка поїхала, залишивши дітей-підлітків на чоловіка, тому що їй страшно”, — каже військовий.
За його словами, в Україні мають зробити усе, щоб люди повернулися після війни.
“Певний відсоток точно повернеться, але держава має працювати над тим, щоб максимально більше людей зацікавити повернутися. Не силою, не законами, а зацікавити їх”, — розповів Вадим Сухаревський.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СУХАРЕВСЬКИЙ! ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю командувача Сил безпілотних систем ЗСУ! ЦЕ ТРЕБА ПОЧУТИ
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