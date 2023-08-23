"Я не знаю, що далі буде": як жителі Кривого рогу оговтуються від ракетного удару (фото, відео)

Російські окупанти знову атакували Кривий Ріг. Балістична ракета вибухнула просто у повітрі. Внаслідок цього один поранений, пошкоджено понад півсотні приватних будинків. Уламки розлітались на сотні метрів. Зносили дахи та стіни, вибивали вікна. Зачепило й електромережі - без світла залишилось кілька лікарень та водоканал. Зупинився і швидкісний трамвай.

Більше про наслідки ракетного удару - у сюжеті ТСН.

Один з постраждалих — Генадій Хомуха — одразу після удару взявся прибирати наслідки. Каже, що має прибрати там усе, бо ночувати збирається вдома. Аби приводити хату до ладу, навіть від шпиталізації відмовився, хоча уламки скла потрапили йому в голову і розрізали вену.

Один з постраждалих у Кривому Розі Генадій Хомуха / Фото: ТСН

Кілька днів тому він відзначив 70-й день народження. Сьогодні, каже, може святкувати його удруге. Епіцентр вибуху, що стався о 5:30 ранку, був якраз у нього на городі. Зазвичай чоловік там з п’ятої, а тоді затримався, бо вирішив поснідати у літній кухні. Від неї лишились самі стіни.

"Нагрів, сів їсти, чую шум, до вікна іду — летить.... Я тільки встиг очі закрити, і посікло мені", каже Генадій Хомуха.

Весь закривавлений, чоловік біг до хати. Бо там під самісіньким вікном, яке вилетіло, спав чотирирічний онук. На щастя, він не постраждав.

Натомість хата сусідів навпроти теж напівзруйнована — жодне вікно не вціліло, провалились дах та стеля.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: ТСН

"Я прокинулась від того, що на мене стеля впала, посипалось каміння, все в пилюці, страшенно гучно. Вікна повипадали, паркан. Ну на вулицю ми вискочили", - пригадує постраждала Валентина Ліщук.

Перший шок і радість від того, що живі, минули. Тепер жінка у розпачі дивиться на зруйнований будинок.

"Все постраждало — зовні даху немає, перебито всі доски, а всередині у мене тріщини скрізь, я не знаю, що далі буде, що ми будем тут робити", - бідкається жінка.

Постраждала від ракетного удару по Кривому Рогу Валентина Ліщук / Фото: ТСН

Допомогти беруться волонтери з Нідерландів. Заміряють вибиті вікна. Волонтерка Анне вже більше року в Україні. Її організація допомагає відбудовувати зруйновані росіянами оселі. Каже, що вражена стійкістю українців.

"Мене дуже здивувала і вразила стійкість людей, їхнє бажання вистояти та відремонтувати свій дім, їхня стійкість, їхня доброта і відкритість. І я вражаюсь українськими людьми щодня", - каже Анне Дінкельман.

Волонтерка з Нідерландів Анне Дінкельман / Фото: ТСН

Жителі і дійсно наче мурахи несуть до своїх будинків будівельні матеріали. Їх комунальники видають від самого ранку. Очільник військової адміністрації Криворізького району Євген Ситченко каже, що на місці працюють усі комунальні служби, ДСНС, поліція, розгорнутий штаб допомоги, а люди вже мають можливість отримати матеріально-технічну допомогу.

Очільник військової адміністрації Криворізького району Євген Ситченко / Фото: ТСН

Як встановили експерти, над цим районом вибухнув іскандер. Пошкоджено півсотні будинків та електромережі. Кілька годин були знеструмлені кілька лікарень та трамвайна лінія. Світло туди вже повернули.

Нечисть розірвалася у небі: потужний вибух над Кривим Рогом

Нагадаємо, зранку, 22 серпня у Кривому Розі пролунав вибух. Про це тоді повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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