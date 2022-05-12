"Я ніколи не ставив собі за мету роздавати заспокійливий Wi-Fi": Арестович про свої заяви для українців

"Я ніколи не ставив собі за мету роздавати заспокійливий Wi-Fi": Арестович про свої заяви для українців

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розказав, що він нікому нічого не нав'язує.

Метою його виступів є донести людям про те, що Україна переможе у війні проти Росії.

Про це він сказав у інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"По-перше, я у своїй стихії, тому що війна для мене - природний стан. Якщо це не відбувається на полі бою, то я займаюся психологією - консультую, навчаю людей. А це своя війна - війна психіки. Для мене дуже звично мати людський резонанс", - сказав Арестович.

Він процитував письменника Антона Чехова: "Найбільші трагедії відбуваються на наших кухнях - коли люди п'ють чай, випиваються їхні долі".

"Я постійно маю з цим справу навіть у мирному житті. Для мене стан екзистенціальної кризи іншої людини, або мій, або мене в резонансі з людиною - це норма. Я навчаю людей. Почалася війна, я приїхав до Офісу і подумав, що нарешті я у своїй ситуації. Я нічого нікому не нав'язував, спеціально не заспокоював. Я відчуваю себе на гребні хвилі. Я ніколи не ставив собі за мету роздавати заспокійливий Wi-Fi. Ось що я ставив за мету, так це твердий намір на перемогу. Жодного сумніву, немає варіанту майбутнього, де ми перемагаємо", - пояснив радник голови Офісу президента.

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