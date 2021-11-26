"Я повинен думати про стабільну ситуацію в Україні": Зеленський розповів, чи планує розпускати парламент

"Я повинен думати про стабільну ситуацію в Україні": Зеленський розповів, чи планує розпускати парламент

Президент заявив, що нічого, що суперечить його обіцянкам чи Конституції, ухвалено не буде.

Володимир Зеленський заявив, що поки не планує розпускати парламент.

Про це він сказав під час своєї пресконференції 26 листопада.

"Я не буду розпускати парламент. Поки нічого не змінюється. У мене дуже проста стратегія: у мене є обов'язки, я повинен думати про стабільну ситуацію в Україні. Опалення домівок пережити нам, економічна ситуація — все це важливо. Тому розпускати, якщо депутати голосують, — я навіть не розумію, сенс який", — повідомив президент.

Крім того, глава держави зазначив, що жодних рішень, які суперечать його обіцянкам та Конституції України ухвалено не буде.

"Щодо ініацітив законодавчих. 1-го грудня у мене буде звіт у Верховній Раді України щодо законодавчих змін чи указів. Все це буде 1-го грудня. Якщо можна, не забігати вперед. Окрім того, ми обіцяли, що нічого нового, що суперечить обіцянкам чи Конституції, точно не буде", — наголосив Зеленський.

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