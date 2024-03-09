"Я просив мене добити": щемлива історія військового, який вижив після влучання ворожого дрона

Військовий, який пішов на війну добровольцем, боєць 36-ї бригади морської піхоти Федір Самбурський на позивний "Шкіпер" отримав важке поранення – просто біля нього зірвався ворожий FPV-дрон. Чоловіку наклали 11 швів на кожному оці, ампутували кінцівки та перелили 18 літрів крові. Він провів у реанімації 17 діб.

Подробиці – в ексклюзиві ТСН.ua.

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Федір у перші дні війни був волонтером у Ірпені, де він проживав. Згодом поїхав до Івано-Франківської області.

"Знайшов роботу. Буквально декілька годин попрацював. А потім посидів, подумав. Привітав маму і сестру з 8 березня і пішов до військкомату".

Спочатку Федора відправили навчатися на сапера. А потім він потрапив до бригади морської піхоти.

Важке поранення військовий отримав у Кринках на Херсонщині7

"Переді мною зірвався ворожий FPV-дрон. Ногу відірвало одразу. Трішки пожартував і попросив мене добити. Хлопці наклали мені турнікет і згодом я втратив свідомість", - розповів чоловік про поранення.

За словами "Шкіпера", до поранення він негативно ставився до життя з інвалідністю.

"У мене була граната, підписана "для себе".

На Федора попереду чекає тривала реабілітація.

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