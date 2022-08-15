"Я проти війни Росії в Україні": Клімкін про те, кому із росіян можна дозволити їздити до ЄС

Кожен, хто вважає себе "хорошим" росіянином, має показати, що він хороший, вважає ексочільник МЗС Павло Клімкін.

Росіян, які їздять до ЄС, потрібно запитувати, чи підтримують вони війну Росії проти України.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав ексочільник МЗС Павло Клімкін.

"Потрібно питати кожного, яку роль ти граєш в Росії. Я взагалі видавав би Шенгенську візу тільки коли підписуєш: "Я проти війни Росії в Україні". Підписав, ок, але тоді вже не повернешся. Тобто дуже прості речі: кожен, хто вважає себе "хорошим", має показати, що він хороший. "Хороші" росіяни мають сказати, що вони хороші. А якщо вони не здатні сказати, то які вони хороші", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, у Польщі працюють над концепцією, яка дозволить обмежити в'їзд громадянам Росії. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ країни Пьотр Вавжик.

У Польщі обмежать в'їзд росіянам

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