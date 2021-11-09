"Я радий, що така тварюка не гуляє на волі": жертви ката "Ізоляції" сподіваються на справедливий вирок

"Я радий, що така тварюка не гуляє на волі": жертви ката "Ізоляції" сподіваються на справедливий вирок

Колишні бранці говорять, що чекатимуть на суд та сподіваються на ретельне розслідування.

Сьогодні зранку контррозвідники СБУ в Києві заарештували головного ката "Ізоляції" - таємної тюрми окупованого Донецька. Ідеться про Дениса Куликовського, більш відомого як "Палич".

Про його арешт і про те, як на затримання відреагували жертви ката, 9 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Колишні бранці таємної тюрми в окупованому Донецьку із назвою "Ізоляція" Олена Лазарева і Денис Коваль на вільну територію України приїхали наприкінці 2019-го року, коли відбувся останній наймасштабніший обмін.

Тоді вони і ще троє бранців "Ізоляції" розповіли, що відбувалося в цьому жахливому місці. Людям плоскогубцями ламали зуби, клали в труни і обіцяли поховати живими, а ще катували струмом.

У Службі безпеки України наразі небагатослівні. Лишень заявили, що вже вручили Денису Куликовському підозру. Його звинувачують одразу за чотирма статтями. Це - торгівля людьми, створення терористичної організації, організація незаконного воєнізованого формування та порушення законів війни.

"Цей чоловік організував та брав безпосередню участь у вбивствах та катуваннях протиправно ув'язнених громадян України. Наразі проводяться процесуальні заходи. Зокрема щодо його доправлення до суду з метою обрання запобіжного заходу і отримання додаткової інформації щодо його протиправної діяльності", - зазначив речник служби безпеки України Артем Дехтяренко.

А дехто з жертв мучителя досі не може усвідомити, що "Палич" уже не на волі. Але кажуть, чекатимуть на суд, де вдасться з'ясувати, скількох людей Денис Куликовський убив, скількох піддав тортурам, і головне, який строк за ґратами за організацію в'язниці "Ізоляція" він сам отримає.

"Добре було б, щоб дійсно було проведено ретельне розслідування і людина отримала покарання", - говорить Олена Куликова.

"Я радий, що така тварюка не гуляє на волі, я не знаю як цю людину називати", - зазначає Денис Коваль.

Детальніше дивіться у сюжеті:

Затримання ката "Ізоляції" | яким чином знущалися з ув'язнених в таємній тюрмі

Нагадаємо:

Раніше колишній бранець "Ізоляції" Асєєв прокоментував затримання головного ката донецької в'язниці. Він розповів, що затримання "Палича" відбулось завдяки розслідуванню, до якого долучилося видання Bellingcat - його журналісти і експерти займаються розслідуваннями, аналізуючи дані з відкритих джерел. Як пояснив Станіслав Асєєв, наразі інформації обмаль саме тому, щоби не засвітити людей, які допомагали розслідувачам знайти "Палича".

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