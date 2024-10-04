"Я розберусь, найму кращих адвокатів України": чоловік керівниці МСЕК прокоментував мільйони

В родині керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК вперше прокоментували обшуки житла, в якому за даними ДБР були знайдені мільйони доларів, мільйони гривень та декілька сотень тисяч євро.

ТСН.ua розшукав чоловіка цієї жінки – Володимира Крупу. За словами друзів цієї родини, на фото, де якийсь чоловік старанно перекладає пачки доларів – начебто саме чоловік керівниці МСЕК.

Володимир Крупа в коментарі для ТСН.ua висловив свою позицію наступним чином: "Я вважаю, що є компетенція кожного органу в цьому питанні. Мої адвокати, думаю, розберуться. Для Тетяни Василівни найму кращих адвокатів України. Вони (правоохоронні органи – Ред.) мають не тільки до Тетяни Василівни претензії. Вони мали і претензії і до мене. Почалось все з того, що мали претензії до мого сина. Він керівник пенсійного фонду (обласне управління – Ред.). Я хочу сказати, що свою дружину та свого сина буду захищати. Я знаю, як їх захищати. Розберуться і правоохоронці, там теж є професійні люди. Якщо дійде до суда, то і суд розбереться. Буду захищатись і сам, бо знаю, що про мене збирають інформацію".

Правоохоронці хапались за голови, побачивши мільйони доларів під час обшуку. Фото: ДБР

До цього Володимир Крупа додає, що особисто суттєво допомагає ЗСУ та конкретному офіцеру, але не афішує це.

Як коментує фото з грошима

На питання про те, звідки гроші, які зображені на фото правоохоронців, Володимир Крупа відповів нам так: "Фото, де я лежу? Навіщо це фото публікувати? Щось нічого немає, опублікували фото. Я не знаю справжнє чи несправжнє, але я знаю одне – є діюче законодавство. Я його знаю. Це законодавство дозволяє мені в його межах мати і готівку, і безготівкові кошти. Враховуючи те, що я фінансист і спеціаліст по коштах, як ви думаєте, я розберусь з цим питанням? Я думаю, що розберусь. І мене зрозуміють".

Чоловік на фоні гори доларів. Фото: ДБР.

Готівка в помешканні голови МСЕК. Фото: ДБР

На уточнююче питання про те, що це все ж таки за фото, Володимир Крупа відповів так: "Я не знаю, я не бачив його".

Резюмуючи, Володимир Крупа каже: "Я завжди з оптимізмом дивлюся на будь-яку ситуацію, яка в мене стається. В мене були дуже складні ситуації. Я 22 роки працював керівником органу фінансового контролю. Приходилось мати справу з різними людьми. Якби я порушував законодавство, то 22 роки не працював би в такому органі. Я завжди намагався діяти в правовому полі, обставини бувають різними. Я звільнився з роботи, коли почалася війна, тому що на першому плані для мене були мої онуки".

Обшуки у чиновників у Хмельницькому

У Хмельницькій області ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина – керівника облуправління Пенсійного фонду на незаконному збагачені на мільйони доларів. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн дол. у різних валютах.

Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку: в шафах, шухлядах, нішах. За даними ДБР, під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів через вікно.

Раніше повідомлялось про те, що компанія-виробник дронів заявила, що їхнього головного інженера "викрав ТЦК".

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