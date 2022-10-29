"Я розумів, що нам критично треба протриматися тиждень" – Кулеба про перші дні війни в Україні

Дмитро Кулеба розповів про два критерії на початку війни, які мали стати вирішальними, аби Україна вистояла проти російської агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що у перші дні війни, для України було важливо протриматися більше тижня на полі бою проти Росії. Ще одним важливим чинником мали стати перші втрати армії Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"На початку війни було два критерії. Перший. Я розумів, що найбільші оптимісти в світі вважали, що Україна протримається не більше тижня. Песимісти стверджували: дві-три доби – і все буде скінчено. Але ми ж від природи оптимісти. Я розумів, що нам критично треба протриматися тиждень. Протриматися – це не просто не зазнати поразки, а продемонструвати здатність до ефективного спротиву", - зазначив він.

За словами міністра закордонних справ, другий критерій був не часовим, а кількісним. Тоді, на його думку, все залежало від того, що коли кількість загиблих росіян в Україні перетне позначку 10 тис., то це стане гальмом для російської війни, і вони почнуть давати задню.

"В другому критерії я помилився. Я не розраховував, що Путін настільки нехтує життям своїх співгромадян. Але в першому я виявився правим. І саме за тиждень, після того, як ми продемонстрували, що встояли й не плануємо падати, почалися докорінні зміни в ставленні інших країн до нашого спротиву", - резюмував Кулеба.

Як починалась війна Росії проти України

Армія Російської Федерації напала на Україну вранці 24 лютого, після того, як російський диктатор Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу, заявивши про плани демілітаризувати та денацифікувати Україну.

Одразу після звернення Путіна по всіх великих містах України пролунали вибухи. Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Напередодні війни, 21 лютого, Путін також офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання російської армії за кордоном, що фактично було офіційним дозволом для Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

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