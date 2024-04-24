“Я розумів — швидше за все ми звідти не вийдемо!”: боєць ГУР розповів про прорив до Маріуполя

Боєць Головного управління розвідки на позивний “Несмачний” був командиром однієї із груп, яка відправилася на гелікоптерах до окупованого Маріуполя. Там він приєднався до українських захисників та разом із ними обороняв місто від російських окупантів.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA військовий розповів про те, як він із побратимами вирішили відправитися до оточеного міста та як дісталися туди.

За його словами, мова про це почала йти наприкінці березня 2022 року, після деокупації Київщини.

“Після однієї задачі нас зібрав командир і доніс наступну інформацію. Каже, хлопці дивіться, зараз всі говорять про деблокаду Маріуполя, а там дуже багато наших побратимів, яким ми мусимо допомогти. Він навіть не шукав слова, щоб нас мотивувати. Тому що ми розуміли, що ми повинні щось зробити, аби їм допомогти. Я вважав, що я мушу допомогти. Якою ця допомога буде, я не знав, на той момент ще не усвідомлював, але я хотів допомогти, тому що в першу чергу я не хотів би опинитися на місці хлопців. Я би не хотів би опинитися в місті, яке оточене і навколо багатотисячне військо ворога”, — розповів “Несмачний”.

Військовий каже, що довго не було відомо, як саме буде відбуватися прорив до Маріуполя. Втім добровольців вже шукали.

“На той момент у мене в взводі було близько 30 людей, близько восьми погодилися, розуміючи, що поки що інформації ніякої немає. Я хлопцям відразу сказав, яким чином це б не відбувалось, я плюс. Суша, море, повітря… Нас збирають ввечері 26-го. Відбирають добровольців. В той же вечір назначають командира групи. 29-го зранку ми вже були в Маріуполі. Летіли на гелікоптерах. Інформація була донесена до мене раніше, як саме ми будемо добиратися до Маріуполя. А от хлопцям ця інформація була донесена, здається, коли ми були в Дніпрі. Це було в цілях безпеки нашої ж в першу чергу”, — розповів “Несмачний”.

Військовий каже, що тоді все оцінював тверезо і розумів, що вони з побратимами, швидше за все, не зможуть вийти з оточеного росіянами Маріуполя.

“Я розумів, що швидше за все, що ми звідти не вийдемо. Але в задачах було, перше, допомогти хлопцям, друге, виграти для України час. Все. Мотивації було більше, ніж достатньо. Маріуполь я побачив максимально зруйнованим. Не було практично міста. Його рівняли з землею, просто рівняли з землею” — розповів “Несмачний”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Я ПРОЩАВСЯ З ЖИТТЯМ! Боєць ГУР — про 13 місяців полону, деблокаду Маріуполя і сучасну війну

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