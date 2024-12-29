"Я санітар цього суспільства": у справі про вбивство Фаріон нові шокуючі деталі

Через декілька днів у Львові заплановано старт судового процесу, де остаточно з'ясують, хто вбив Ірину Фаріон.

Днями Нацполіція України повідомила про завершення досудового розслідування гучної справи про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. За даними правоохоронців, обвинувальний акт вже передано до суду. Старт процесу заплановано на ранок 3 січня. Підозрюваний у вбивстві — 18-річний мешканець Дніпра В’ячеслав Зінченко, якого було затримано та заарештовано через декілька днів після смерті Ірини Фаріон.

Як з’ясував ТСН.ua, під час розслідування було виявлено, що в своєму гаджеті підозрюваний написав наступне: "Я санітар цього суспільства" (речення було написано російською — Ред.). Про це нам в інтерв’ю, серед іншого, розповіла адвокатка Наталія Романик, яка представляє інтереси доньки Ірини Фаріон.

Пані Наталія, на вашу думку, у справі достатньо доказів, які б вказували на те, що саме В’ячеслав Зінченко міг вбити Ірину Фаріон?

Питання щодо доказів та їх достатності — то прерогатива Суду. Як на мене — доказів предостатньо. Чи було слідство чесним? Це була справа Честі Львівської поліції. Є така система відеонагляду "Безпечне місто", саме завдяки якій вдалась розкрити цей злочин.

Певна частина громадян в соцмережах висловлюють сумніви щодо причетності Зінченка до вбивства. Що б ви могли сказати їм на це?

Нехай гуглять те, що таке "Ефект Даннінга — Крюґера (ефект профана)". Ці науковці абсолютно просто пояснили, чому суспільство не вірить результатам розслідування. Люди, які не мають компетенції чи достатньої інформації щодо теми розмови, чуються достатньо компетентними, бо…в силу своєї некомпетентності не розуміють цього. Тому так багато коментарів, усі раптом стали фахівцями в кримінальному процесі.

На вашу думку, яким міг бути ключовий мотив вбивства Ірини Фаріон?

Ключовий мотив — когнітивний дисонанс. Війна…і хлопчик, що є військовозовʼязаним одночасно щось шукає про дороги і про закордонний паспорт Румунії. Дуже патріотичні запити…Я можу мати лише припущення, які будуються на фактах, на матеріалах справи.

За вашими даними, скільки підозрюваний готувався?

⁠Як мінімум з квітня 2024 року.

Розкажіть про те, як стало відомо про фразу "Я санітар цього суспільства", яку начебто сказав чи написав Зінченко.

Писав в своєму гаджеті до затримання. А після затримання трохи бовкнув і замовк.

Чи було щось у цій справі, що вразило вас як адвокатку?

Нічого мене не вразило. Вела багато справ про вбивства. Розумію алгоритми слідства. Тішуся, що розслідували добре, якісно, не на догоду суспільству.

Яким ви бачите фінал цієї резонансної справи?

Фінал — далеко. Шлях довгий. Ми готові йти. Чотири абсолютних виправдувальних вироки вже мала. Тепер мета - довічна ізоляція від суспільства, якщо суд визнає винним Зінченка.

Вбивство Фаріон: що відомо

У Львові 19 липня стріляли в Ірину Фаріон. Пізніше того ж дня медики повідомили, що її поранення виявилися несумісними з життям. Офіс Генерального прокурора 20 липня кваліфікував злочин як умисне вбивство.

Через декілька днів, 25 липня, правоохоронці повідомили, що у Дніпрі було затримано підозрюваного.

"139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди", — розповідав очільник МВС Ігор Клименко.

Своєю чергою, адвокат підозрюваного Ігор Сулима під час одного з судових засідань, де Зінченку обирали міру запобіжного заходу, спростовував причетність підзахисного до вбивства.

"Жоден свідок не сказав, що він бачив саме Зінченка в момент скоєння злочину, що саме Зінченко перебував в той час і в тому місці", — казав адвокат підозрюваного Ігор Сулима.

На думку матері Зінченка, син не причетний до вбивства.

"Жодного прямого доказу його винуватості немає. Я взагалі не розумію, на яких підставах його заарештували. Тому я навіть обурена. Той хлопець у панамці не схожий на мого сина. Той хлопець більш худорлявий, у нього інше обличчя. Все, що зараз відбувається, ці суди — це незаконне рішення", — розповідала нещодавно нам Олена Зінченко.

Як з’ясував ТСН.ua, розглядати справу про вбивство Фаріон та вирішувати долю В’ячеслава Зінченка буде колегія суддів.

Хто і навіщо вбив Ірину Фаріон: таємниці та основні версії

Раніше повідомлялось про те, що у справі вбитої Фаріон обидві сторони натякають на новий поворот.

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