"Я шкодую, що не обійняла його": трагічна історія майстра спорту з Ірпеня, якого розстріляли росіяни

Україна у ці дні згадує річницю звільнення Київщини та героїзм людей, які захищали країну та загинули у боях з російськими окупантами. Серед жертв російського терору є, як і військові, так і цивільні, які 2022 року захищали Ірпінь та рятували інших людей.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Скільки українців загинуло під час оборони Ірпеня

Під час бойових дій два роки тому, лише в Ірпені загинуло 39 бійців тероборони Ірпеня та понад 50 військовослужбовців Збройних Сил України. Аби вшанувати героїв - презентували Книгу памʼяті з історіями життя полеглих ірпінців. Поки що книга в електронному форматі, бо війна ще триває і кількість загиблих героїв, на жаль, збільшується.

В Ірпені планують відкрити військовий цвинтар для загиблих на війні ірпінців та вояків, батьківщина яких поки що окупована. Над проектом кладовища нині працюють архітектори. Обіцяють презентувати у травні.

Історія майстра спорту, якого розстріляли росіяни

Майстер спорту міжнародного класу Олексій Джунківський загинув під час оборони Київщини. Його дружина Настя згадує, що її чоловік під час бойових дій допомагав цивільним, які ховались від окупантів. Він наказав дружині виїжджати з донькою. Вона благали тікати разом.

"Я не знала, що я більше його не побачу. Я жалію, що я не підійшла і не обняла", - згадує жінка.

Анастасія та Олексій

Боксерський клуб, де Олексій проводив тренування, у підвальному приміщенні. Тут місцеві спочатку ховалися, а потім їх тренер вивозив із міста. Саме біля зруйнованого мосту, через який рятувалися люди, Анастасія востаннє побачить живим чоловіка. Всього декілька секунд.

Врятовані Олексієм ірпінці й розповіли, як загинув дитячий тренер. Того дня знову точилися жорстокі бої. У боксерському залі ховалися люди. Аж раптом на порозі з'явилися російські окупанти. Вони спереляку теж бігли ховатися. Але український боксер російський дух не стерпів. Троє проти одного. Окупантам кулаками здолати дитячого тренера не вдалося. І вони його розстріляли. Це було за тиждень, до звільнення Ірпеня.

Місце, де росіяни вбили Олексія Джунківського

Будинок, де Олексій Джунківський тренував дітей: без даху, зі згорілими поверхами, вибитими вікнами та посіченим фасадом. Відновити багатоповерхівку і віддячити таким чином загиблому спортсмену, взявся боксер Олександр Усик.

Збір коштів на відбудову було оголошено всього рік тому. І вже цю річницю звільнення Київщини - боксерський клуб уже імені свого загиблого тренера - зустрічає з відчиненими дверима.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 13:00 за 1 квітня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, який вигляд мають Буча та Ірпінь, які нещадно нищила армія Путіна.

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