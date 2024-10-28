“Я створений не для війни”: полковник ЗСУ розповів, чому найчастіше військові тікають з фронту

Причини самовільного залишення частини (СЗЧ) абсолютно різні. Я знаю низку хороших, нормальних людей, які пішли на цей крок.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України, полковник Вадим Сухаревський.

“Хочу сказати перше, що це не вихід. Не завжди вихід. Знову ж таки, тут треба пропрацьовувати планові і методичні рекомендації командному складу, в першу чергу, тому що левова частка людей, які йдуть в СЗЧ, це саме через недопрацювання на якомусь рівні”, — каже військовий.

Наталя Нагорна та Вадим Сухаревський

Тому що або людині не пояснили, або не поставили задачу, або не забезпечили виконання цієї задачі, або поставили її так, що її просто неможливо виконати, каже Вадим Сухаревський.

“Такі, на жаль, моменти теж йдуть. Усі вчаться, не буває готового командира, не буває готового солдата. Всі мають пройти школу, всі мають пройти певний шлях і притертися. Тема потребує в першу чергу врегулювання в сторону жорсткості. Зі сторони саме юридичного елемента. Тому що якраз категорія “я створений не для війни”, прийдучи в армію, і якщо елементи самовільного залишення частини будуть, скажімо, прощатися на лайці, до нічого хорошого це не призведе”, — вважає військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СУХАРЕВСЬКИЙ! ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю командувача Сил безпілотних систем ЗСУ! ЦЕ ТРЕБА ПОЧУТИ

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