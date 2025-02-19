"Я такого ще не бачив": жителі Одеси розповіли про масований обстріл міста (фото, відео)

Кількість постраждалих унаслідок удару по Одесі зросла до 4 осіб, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Чверть міста без тепла і електрики. Ворог масовано атакував місто вночі. Обстріл безпілотниками тривав понад три години.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Росія в Одесі атакувала енергетичну інфраструктуру. Попередньо відомо, що ворог вночі випустив по Одесі два десятки ударних безпілотників, частину з них вдалося збити, але бойові частини при падінні вибухали. Люди за якими нам вдалося поспілкуватися розповідають, що це був наймасовіший наліт за увесь час повномасштабної війни.

Ось, що розповідають жителі Одеси:

"Я ще такого, як вчора було, ніколи не бачив. Десь вісім чи девʼять прильотів на одному районі". Житель Одеси

"Це сталося десь о пів на одинадцяту вечора і усі вибігли в підʼїзд. Повиривало усі вікна, від наступних ударів все це розлетілося. Меблі попадали, двері вибило міжкімнатні. Навіть у ванній кімнаті витяжка зверху також знесло її. А кажуть ванна безпечне місце". Жителька Одеси розповіла про обстріл

Відомо, що 4 потерпілих, серед яких і дитина, зараз у лікарні. Їхні травми середнього ступеня важкості. Багато руйнувань в дитячій поліклініці, поруч з якою вибухнула бойова частина "Шахеда", розтрощило і фасад і вікна.

ТСН вдалося побувати також на території дитсадка. Там з обох боків вирви від вибуху, а вибухова хвиля була така потужна, що розбило усі вікна. Пошкоджені навіть стіни будівлі. Працівники які зараз прибирають наслідки спілкувалися з журналістами зі сльозами. Кажуть, всередині все було створено їхніми руками, а зараз фактично нічого не лишилося. Багато побитих вікон і в прилеглих будинках. Станом на зараз без світла та опалення понад двісті тисяч одеситів. А на вулиці мінусові температури.

"У цьому мікрорайоні школи та дитячі садки працювати не будуть, але на їх базах будуть працювати "пункти незламності", де можна буде обігрітися отримати там якусь допомогу. Якщо треба - щось розігріти, будуть буржуйки працювати. У нас такого ще не було, я так думаю, що тут декілька тисяч вікон та балконів", - каже голова Київської райадміністрації Володимир Сушков.

Зараз іде засідання комісії, яка буде вирішувати що робити з опаленням. Теплоносій з системи подекуди злиють, а де можливо - запустять помпи, щоб рідина не замерзла і не пошкодила усю систему.

ТСН новини 10:00 19 лютого. Перші слова Келлога в Києві! Одеса знеструмлена!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОДЕСА НАЖИВО після УДАРУ ШАХЕДАМИ: ситуація КРИТИЧНА, без світла ЧВЕРТЬ МІСТА!

Нагадаємо, вночі на Одещині після вибухів частково зникло світло. Окрім того, відсутнє електро, водо, та теплопостачання у великий частині будинків".

Читайте також: