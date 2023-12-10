"Я тебе віддам на кілька днів кадирівцям": українці розповіли моторошні історії про російський полон

Українці розповіли свої моторошні історії про сексуальне насильство під час окупації та у російському полоні

Російські окупанти на захоплений територіях, крім вбивств та тортур, вдаються і до сексуального насильства проти українців. Потерпілі саме від сексуального насилля не особливо готові розповідати свої історії на загал.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

"Зґвалтована вулиця" у селі на Київщині

Одне із сіл Київської області росіяни окупували 2022 року. Під час цього загарбники вчиняли моторошні злочини, зокрема і сексуальне насильство. Правоохоронці між собою одну із вулиць у цьому селі називають "зґвалтована вулиця".

"Про цю історію поліція дізналася після деокупації Київщини. Двоє окупантів ходили по хатах однієї вулиці. Жінок і дітей ґвалтували. Чоловіків били і примушували дивитись, як кривдять їхніх близьких. За даними слідства, тоді росіяни скоїли наругу над вісьмома жінками і дівчатами. Наймолодшій із них було лише чотири роки. Найстаршій – 82. Говорити з пресою всі потерпілі в цій історії відмовляються. Як і більшість інших жінок із деокупованих сіл Київщини", - зауважує кореспондентка ТСН.

Вулиця в одному із сіл на Київщині

Одна із потерпілих так описує насильство росіян: "Вони роздягнули мене, знущались та зґвалтували. Їх багато було".

Інша жінка розповідає, що її зґвалтував кадирівець. Сталось це під дулом автомата.

Після деокупації жінки відверто розповідали про це журналістам, проте зараз уже відмовляються говорити.

Росіяни облаштували концтабори та зробили із людей рабів

Всюди, де була окупація, росіяни облаштовували катівні, де проти людей застосовувати і сексуальне насильство.

Херсонець Роман Шаповаленко в катівні росіян провів 54 дні. Його забрали після Дня Незалежності, коли Роман із сусідом розвішував по місту синьо-жовті прапори. Він пережив катування струмом, його топили і різали ножем тіло. Одна зі статтей, за якими відкрили кримінальне провадження за фактами цих злочинів, – сексуальне насилля під час війни.

"Вони чіпляли до моїх геніталій ці електроди, то це так само сексуальне насилля", - каже Роман Шаповаленко, колишній полонений.

Роман Шаповаленко, колишній полонений

Олена Ягупова в катівні росіян опинилася за те, що її чоловік служить у ЗСУ. Вона була в окупації на Запоріжжі, у рідному місті Кам’янка-Дніпровська. За нею прийшли в жовтні 2022. Її собаку вбили, а Олену забрали в тюрму.

"Били по голові, душили пакетами. Давай, я тебе зараз, щоб ти краще згадала, на пару днів або тижнів віддам кадирівцям, а їх там приблизно так чоловік 150", - згадує Олена Ягупова, колишня полонена.

У в’язниці акти насилля вчиняло навіть керівництво.

"Коли сам начальник поліції визвав мене в допросну, і він там кричав, що на мене піна летіла, він сидів з палкою поліцейського, і він кричав: роздягайся, сідай на неї, сядеш до кінця – будеш жити", - згадує жінка.

А далі Олену разом з іншими полоненими віддали російським військовим. Усі бранці – і чоловіки, і жінки, разом зо два десятки душ, жили в одній кімнаті в будинку на другій лінії фронту.

Олена Ягупова, колишня полонена

Чоловіків примушували копати окопи і бліндажі, для Олени знайшли іншу роботу.

"Нас використовували там прибирати, прати, готувати, і якщо треба там якомусь з командирів, то брали, забирали, увозили, привозили, ми ж самі не пересуваємось, нас же ніхто не повинен бачити, у нас охорони, ну, ви поїхали і що, і хто там що бачив", - каже Олена Ягупова, колишня полонена.

Читайте також другу частину матеріалу ТСН: "Жінці вибили зуби, щоб було простіше це з нею робити": українка розповіла про зґвалтування у полоні РФ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як жертви росіян переживають травму сексуального насилля? Нагадаємо, військова розвідка перехопила розмову, в якій солдат російської армії розповідає дружині про вбивства та ґвалтування цивільних солдатами РФ.

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