"Я тобі в*бу": у Львівській області 17-річний затриманий влаштував дебош та погрожував справити нужду на поліцію

"Я тобі в*бу": у Львівській області 17-річний затриманий влаштував дебош та погрожував справити нужду на поліцію

За підлітка заступилась його бабуся, яка заявила, що поліція його просто провокує.

У м. Турка Львівської області 17-річний хлопець побив неповнолітнього. Після того, як його затримала поліція, він поводився неадекватно: лаявся та вимагав, щоб правоохоронці "попрали його куртку".

Про це в Facebook повідомила сестра потерпілого Яна Тиндик.

Дівчина розповіла, що 17-річний підліток в центрі міста побив її неповнолітнього брата. Нападника затримала поліція та відвезла у лікарню, проте після затримання він неадекватно поводився.

"17-річний хлопець побив в центрі міста мого брата. Ми дякуємо знайомим, класному керівнику, маминій подрузі, що одразу повідомили нам", - написала Яна Тиндик.

Також дівчина опублікувала відео, як хлопець спілкується із поліцією. Він лаявся, намагався побити копів та вимагав, щоб ті "попрали його куртку".

"Маєш три секунди, щоб мені куртка була випрана та вичищена", - кричав підліток, кидаючи свій одяг у поліцію.

За хлопця заступилась його бабуся, яка заявила, що поліція просто провокує підлітка. Водночас правоохоронці поводились стримано. Згодом хлопець хотів вийти на вулицю, проте через те, що копи його не випускали, він погрожував справити на них нужду.

У Нацполіції Львівської області у коментарі ТСН.ua підтвердили, що молодик під час затримання у м. Турка справді влаштував дебош, проте обставин події там не повідомляють.

"Такий факт справді був", - повідомила нам речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.

У Львівській області 17-річний хлопець після затримання напав на поліцію

Нагадаємо, у Бердянську оштрафували водія, бо його авто схоже на поліцейське.

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