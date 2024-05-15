"Я тут все життя прожила": як люди з Донеччини евакуйовуються під нещадними російськими обстрілами

На Донеччині триває евакуація.
Покровську громаду росіяни почали частіше обстрілювати. Фронт після захоплення Авдіївки в лютому наближається і місцеві активніше виїжджають із прифронтових селищ. Екіпажі "Білих янголів" поліції Донеччини вивозять людей з-під російських обстрілів, домівки яких опинилися на лінії вогню.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.
Днями російські війська поцілили ракетою С-300 в будівлю дитячого садка та центру соціального захисту в Покровську. Дитячий майданчик всипаний цеглою від зруйнованої будівлі поряд наочно показує, що несе "руський мір" на Донеччину.
"Фронт наближається, станом на зараз постраждалих немає є легкі пошкодження але критичних немає", - каже заступник керівника Покровської міської ВЦА Олексій Стебель.
У Покровській громаді триває добровільна евакуація населення. Екіпажі "Білих янголів" під обстрілами вивозять людей з селищ поблизу лінії фронту.
"Задача сьогодні евакуація з населеного пункту Прогрес", - каже Геннадій Юдін, поліцейський екіпажу "Білі янголи".
Селище за 9 км і від окупованого Очеретиного. Поки підрозділи ЗСУ намагаються відсунути росіян звідти, місцеві виїжджають, їхні домівки нині на лінії вогню.
"Я народилася тут, 60 років прожила, тут з самого народження", - каже зі сльозами на очах місцева.
Військова адміністрація наполегливо рекомендує не затягувати з евакуацією і доки шляхи до населених пунктів на лінії вогню ще проїзні, виїжджати самим або давати заявку на виїзд.
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Раніше ТСН розповідала, як як люди з Харківщини змушені покидати свої будинки і тікати під нещадними ударами Росії.
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