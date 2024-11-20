"Я відчула під ногами землетрус": жителі Одеси розповіли, як пережили черговий обстріл Росії

Одеса була в жалобі за загиблими внаслідок балістичного удару, якого завдано в понеділок. Ракетна атака тоді забрала життя десятьох людей. Іще понад пів сотні, зокрема четверо дітей, дістали поранення.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

21 постраждалий внаслідок удару балістичною ракетою досі залишається в лікарнях Одеси. Стан трьох украй важкий. Решта пацієнтів у стані середньої важкості.

"Я перебувала в момент прильоту в себе на роботі, я косметолог. Щойно я развернулася, щоб підготувати робоче місце – мене відкинуло разом з вікном разом з кушеткою на двері в коридор. Я встала, у мене все в крові плече пошкоджене 60 швів на обличчі. Все посипалося й уламки такі гарячі. До мене залетів шматок касетної ракети прямо в кабінет, мене повністю порізало", - каже потерпіла Єлизавета Лавриненко.

Єлизавета Лавриненко

На місці падіння уламків балістичної ракети досі можуть залишатися нерозірвані боєприпаси, кажуть вибухотехніки. Тож зранку знову прочісують усе довкола. Жителі намагаються закрити розбиті вікна. В цьому районі це вже третій приліт протягом року. Тож ставити скло у вікна будуть вже втретє.

"Вікон немає, щойно ми зробили після минулого обстрілу - просто жах якийсь. У січні два рази поспіль, а зараз втретє, цього разу - найсильніше", - каже жителька Одеси.

Уламки збитої ракети впали у середмісті в багатолюдному й густонаселеному районі близько опівдня. Численні крамниці, кав'ярні, банк, медичний центр, салон краси – в цей час там було багато людей. І щільна житлова забудова поруч.

Наслідки обстрілу Одеси балістичною ракетою

"Я відчула під ногами землетрус у вісім балів - таке відчуття було. Мене трусило, я кричала, поки донька мене не заспокоїла. В домашніх капцях схопила дитину й побігли по склу, дуже жахливо, дуже лячно. Одесити витримають, хтось сказав – одесити вже дзижчать інструментами, одесити витримають", - каже жителька Одеси.

Третю добу одесити витримують і без світла. Без трамваїв та тролейбусів. А донедавна ще й без води та опалення. На вулицях вже звично гудуть генератори. Одеситам до блекаутів не звикати. Кажуть – були готові.

Місце удару в Одесі

Енергетики намагаються відновити обладнання, серйозно пошкоджене під час масованої атаки в неділю вранці, щоб містяни отримували світло хоча б за графіками. Зараз його вмикають спонтанно і вимикають так само неочікувано.

Увага! Екстрені знеструмлення можуть повернутися - що зі світлом в Одесі | Обстріли сьогодні

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН Новини 07:00 20 листопада. ВИБУХИ по всій РФ! Допомога від БРИТАНІЇ! Суми в ЖАЛОБІ

Читайте також: