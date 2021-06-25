"Я втрачаю надію": у Маямі під уламками зруйнованої 12-поверхівки шукають 99 осіб

Загинула щонайменше одна жінка.

Доля 99 мешканців житлового будинку поблизу Маямі залишається невідомою: там напередодні обвалилася 12-поверхівка. Вщент зруйнувана половина квартир. Наразі відомо про 36 врятованих. Одна жінка загинула.

Чи є надія знайти під уламками живих людей, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 25 червня.

Пошукова операція триває цілодобово, але поки без відчутних результатів. Доля 99 мешканців будинку наразі не відома. "Мій племінник був там із дружиною і трьома малими дітьми - 2, 6 і 9 років. Я втрачаю надію, просто молю Бога", - каже одна з жінок.

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Пошуківці із собаками проходять завали, але кожний їхній рух може спричинити нові зсуви. Подекуди в уламках будинку виникають займання. Рятувальники насамперед шукають живих людей. Друзі і родичі намагалися додзвонитися тим, хто може бути під завалами, але телефони не відповідають.

Сильвіо Рігетті - ріелтор. Він продав квартиру в цьому будинку своєму близькому другові. Чоловік не вірить, що ще побачить його живим: "Кваритру знищено. Не можу дихати. Жахливе відчуття. Два дні тому ми із ним чудово провели час. Лихе відчуття".

Новини світу: доля 99 мешканців житлового будинку поблизу Майамі залишається невідомою

Усе сталося близько другої ночі. Беррі Коен, чию квартиру не зачепило лихо, розповідає: прокинувся, бо подумав, що надворі розгулялася гроза. Тоді зрозумів, що трусить увесь дім. "Мені здалося, що будинок був абсолютно нестабільний. Я злякався, що він повністю зруйнується, тому що все інше руйнувалося, окрім нашої маленької смужки квартири. Ми з дружиною схопили, що могли, відчинили двері квартири, а там величезна купа щебеню, пилюка. Хаос", - згадує він.

Про причини трагедії наразі не відомо. Припускають, обвал міг статися через зсув ґрунту, адже будинок стояв на самісінькому узбережжі.

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