"Я втрачаю надію": у Маямі під уламками зруйнованої 12-поверхівки шукають 99 осіб

Загинула щонайменше одна жінка.
Доля 99 мешканців житлового будинку поблизу Маямі залишається невідомою: там напередодні обвалилася 12-поверхівка. Вщент зруйнувана половина квартир. Наразі відомо про 36 врятованих. Одна жінка загинула.
Чи є надія знайти під уламками живих людей, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 25 червня.
Пошукова операція триває цілодобово, але поки без відчутних результатів. Доля 99 мешканців будинку наразі не відома. "Мій племінник був там із дружиною і трьома малими дітьми - 2, 6 і 9 років. Я втрачаю надію, просто молю Бога", - каже одна з жінок.
Пошуківці із собаками проходять завали, але кожний їхній рух може спричинити нові зсуви. Подекуди в уламках будинку виникають займання. Рятувальники насамперед шукають живих людей. Друзі і родичі намагалися додзвонитися тим, хто може бути під завалами, але телефони не відповідають.
Сильвіо Рігетті - ріелтор. Він продав квартиру в цьому будинку своєму близькому другові. Чоловік не вірить, що ще побачить його живим: "Кваритру знищено. Не можу дихати. Жахливе відчуття. Два дні тому ми із ним чудово провели час. Лихе відчуття".
Усе сталося близько другої ночі. Беррі Коен, чию квартиру не зачепило лихо, розповідає: прокинувся, бо подумав, що надворі розгулялася гроза. Тоді зрозумів, що трусить увесь дім. "Мені здалося, що будинок був абсолютно нестабільний. Я злякався, що він повністю зруйнується, тому що все інше руйнувалося, окрім нашої маленької смужки квартири. Ми з дружиною схопили, що могли, відчинили двері квартири, а там величезна купа щебеню, пилюка. Хаос", - згадує він.
Про причини трагедії наразі не відомо. Припускають, обвал міг статися через зсув ґрунту, адже будинок стояв на самісінькому узбережжі.