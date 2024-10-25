“Я вважаю, що їй погрожували”: Коломойський заступився за засуджену касирку “ПриватБанку”

Бізнесмен вважає жінку ні в чому не винною, а справу – сфальсифікованою.

Бізнесмен Ігор Коломойський заступився за жінку, яка отримала обвинувальний вирок у справі “ПриватБанку”, за якою він сам провів рік у СІЗО. Йдеться про Ірину Гриценко, яка 11 років тому працювала старшою касиркою в київському відділенні банку і стала фігуранткою справи про зникнення готівки з цієї фінустанови.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За версією детективів Бюро економічної безпеки, через руки звинуваченої начебто пройшло чотири транзакції на суму 1 мільярд гривень. І ці гроші зникли.

Десять років касирка нічого про це не говорила. Але в серпні 2023 року, коли на неї вийшло слідство, вона дала свідчення проти Коломойського.

Щоправда, під час перехресного допиту зізналася, що деякі формулювання їй приписали слідчі. Водночас вона отримала підозру та обвинувальний акт у вчиненні шахрайства, після чого її одразу звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки вийшли терміни давності.

Тепер це рішення суду може бути використано вже проти Коломойського, адже він і його захисники категорично заперечують факт злочину та вважають, що гроші не зникали, і підтверджують це результатами міжнародних аудитів банку. Відповідно вирок стосовно Гриценко затверджує версію слідства.

У п’ятницю, 25 жовтня, слухалася апеляція на її вирок. Її подали Ігор Коломойський і Сергій Волков – колишній директор відділення банку.

На засідання пані Гриценко прийшла без адвокатів. З усім погоджувалася. А після оголошення ухвали на її користь від коментарів відмовилася.

Так само нічого не коментували прокурори.

До речі, під час слухання суддя Олег Ігнатюк звернув увагу прокурора Офісу генеральної прокуратури Сергія Дем’янчука на те, що в обвинувальному акті, який розглядав Печерський суд відносно старшої касирки “ПриватБанку” Ірини Гриценко, фактично визнано винним Ігоря Коломойського та Сергія Волкова, чим було порушено їхнє право на захист.

“Хотів би додати від себе звичайною, не юридичною мовою. Я вважаю, що в цій сфабрикованій справі, від початку й до кінця, Гриценко взагалі ні в чому не винна. Чому вона обмовила себе і взяла на себе провину за неіснуючі дії… Я вважаю, що їй погрожували. Різними способами. Вона, як і Волков, як і я та всі інші учасники, взагалі нічого не скоювала. Це все сфабриковано. І коли буде розглядатися по суті – розвалиться”, – прокоментував ситуацію Ігор Коломойський.

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