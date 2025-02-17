“Я вважаюсь інвалідом, але інвалідом себе не зроблю”: інтерв’ю з найсильнішою жінкою світу Анною Куркуріною

Анна Куркуріна – українська спортсменка та тренерка з Миколаєва, абсолютна чемпіонка світу з пауерліфтингу, володарка понад 15 рекордів та найсильніша жінка світу.

В інтерв’ю журналістці TSN.ua Вікторії Гнатюк вона розповіла, коли вирішила, що хоче стати найсильнішою жінкою світу.

“У 1999 році я відкрила фітнесклуб і просто тренувала. Я займалася півтора роки і стала найсильнішою жінкою планети. Якщо в 2008 році я зробила чотири світові рекорди, значить я почала займатися в 2006 році”, – розповіла Анна Куркуріна.

До повномасштабної війни в України вона встановила 15 рекордів. Після цього ще шість, маючи важкі травми.

“А на психах у 2024-му році я, будучи багаторазово порваною, займаючись півтора місяці, зробила три світових та три європейські рекорди. Ще й у новому для себе вид спорту – підйом на біцепс. Два рекорди в жимі своєму. Але у мене відірвані груди, у мене все на шурупах. Тобто я вважаюсь інвалідом, але ніколи не зроблю себе інвалідом. Коли я лежала, шили в груди шурупи, жінка вкручує і каже: “Вам не можна брати штангу в руки”. Я говорю, ви прикрутите, я сама вирішу – брати мені її чи не брати. Тому що дуже багато лікарів, коли роблять нам операції, я кажу, 10% – це операція, а 90% – це реабілітація. Як ми збудуємо так і буде. І якщо нам роблять операцію, кажуть, ви інвалід – людина і залишиться інвалідом, якщо вона вважає, що вона інвалід. Я сказала, я не інвалід, я нормально. І почала брати ще більше ваги”, – каже Анна Куркуріна.

Анна Куркуріна / Фото: ТСН.ua

За її словами, світовий рекорд на біцепс був 50 кілограмів, а вона зробила 60. Втім, каже, що могла і більше.

“Кожен мій підхід був рекордом. Тобто найперший підхід я мав 52 кг, 57,5, 58, потім 60. І зараз готуюся – у травні в Одесі. Вперше у житті три федерації об'єдналися разом. Це найкращі спортсмени з трьох федерацій будуть. Я хочу бути в Одесі та показати, що Миколаїв не лише передовий герой України і не тільки, а що ми можемо робити ще світові рекорди. Миколаїв дуже багатий на спортсменів”, – каже Анна Куркуріна.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАДРИ, ВІД ЯКИХ ХОЛОНЕ КРОВ! НАЙСИЛЬНІША ЖІНКА СВІТУ РЯТУЄ ТВАРИН ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ! | КУРКУРІНА

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