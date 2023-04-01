"Я знаю, де ти живеш": у Києві екскур'єр Glovo переслідує та погрожує замовниці зґвалтуванням і вбивством (фото)

У Києві вже колишній кур'єр Glovo погрожує зґвалтуванням та вбивством 25-річній дівчині, яка замовила продукти через службу доставки. Віддавши пакунок, хлопець почав стежити за киянкою, дзвонити та писати їй з різних акаунтів, надсилати фото свого статевого органа. Як виявилося, дівчина - не єдина постраждала від нього.

Блогерка та модель Ксенія Шевченко дала розголос ситуації, в якій опинилася, на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла для ТСН.ua, що все почалося 4 березня, коли вона отримала замовлення від кур'єра біля своєї квартири.

"Десь через хвилину він написав мені у вайбері. Якісь компліменти і що доставить мені все що завгодно безкоштовно. На що я відповіла "дякую" і заблокувала його про всяк випадок. І все, декілька тижнів нічого не було. Почалося декілька днів тому. Він почав писати у вотсапі та телеграмі. Я всюди його блокувала", - прокоментувала для ТСН.ua Ксенія.

За словами дівчини, після цього хлопець почав їй погрожувати. Для цього кур'єр створював нові акаунти. Постраждала вважає, що він довго та ретельно за нею стежив у соцмережах, адже цитував у повідомленнях те, що вона публікувала на сторінці.

Скриншот повідомлень хлопця / Фото: ТСН.ua

Хлопець погрожував Ксенії / Фото: ТСН.ua

"Вчора, коли він писав "я знаю, де ти живеш", було декілька дзвінків у домофон. Скільки тут живу, такого не було, сторонні не дзвонили. А тут мовчали у слухавку. Я не знаю на всі 100% це він чи ні, але це було саме в той момент, коли він мені погрожував. Писав "бійся, я зараз приїду", - додала Ксенія.

Киянка пояснила, що змогла зробити скриншот не всіх повідомлень від кур'єра, адже він швидко видаляв їх у месенджері. Хлопець також намагався зламати її акаунти та мобільний банкінг.

Хлопець погрожував дівчині та надсилав фото статевого органа / Фото: ТСН.ua

"Він мій номер закинув у якусь програму, мені цілий день надсилали купу спаму. Скинув його в якусь групу про повій, і мені дзвонили вчора цілий день. Коли я зробила першу сторіз про все це, він зателефонував мені з якогось іншого номера. Я відповіла. Він сказав "ну все, давай я зупиню спам-розсилку і забудемо". Я відповіла "ні". Я все доведу до кінця, бо я не єдина постраждала від нього", - зазначила Ксенія.

Після того, як дівчина поділилася історією в Мережі, їй написали кілька дівчат, що теж постраждали від кур'єрів, які їм погрожували. Три з них - стикалися саме з цим хлопцем із Glovo.

Екскур'єр переслідував ще одну дівчину близько трьох років

Постраждала написала заяву, хлопець погрожував вивезти її до лісу в багажнику / Фото: ТСН.ua

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Ксенія та ще двоє киянок написали заяви до поліції. Правоохоронці зареєстрували звернення у журналі єдиного обліку та встановлюють всі обставини інцидентів. Постраждала Ксенія сподівається, що хлопця справедливо покарають, адже він становить загрозу, вважає вона.

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У компанії Glovo повідомили ТСН.ua, що цей кур'єр у них більше не працює. Щойно клієнтка звернулася до них із такою скаргою, його відключили від платформи.

"Ми щиро співчуваємо користувачці платформи. Ситуація, з якою вона стикнулася, неприпустима. Подібній поведінці не місце на нашій платформі, тому ми відключили колишнього кур'єра, щойно дізналися про це, та категорично засуджуємо його дії. Зазначена особа відключена нами від платформи без права повторного підключення. Компанія готова співпрацювати з поліцією у наданні всієї наявної у нас інформації, щоб пришвидшити процес", - зазначили ТСН.ua у пресслужбі компанії.

Фото колишнього кур'єра Glovo надала постраждала

У Glovo пояснили, що в декілька етапів перевіряють тих, хто хоче підключитися до їхньої платформи як незалежний кур'єр. Бажаючі заповнюють заявку, надають документи, які посвідчують особу, з ними проводять телефонну та очну бесіди. Після цього кандидати проходять серію онлайн та офлайн тренінгів, під час яких також оцінюється їхня поведінка та адекватність.

"І тільки після всіх етапів відбувається реєстрація кур’єра на платформі. Конфіденційність є найвищим пріоритетом для нас, і кур'єри мають лише тимчасовий доступ до даних користувачів, необхідних для виконання замовлення", - додали ТСН.ua в Glovo.

Фото колишнього кур'єра надала постраждала

Постраждала Ксенія стверджує, що вже колишнього кур'єра, який привіз їй замовлення, звати Олег Кушка. На своїй сторінці в Instagram хлопець опублікував відеозвернення, у якому спростовує звинувачення дівчини. Він стверджує, що лише одного разу написав їй "привіт" у месенджері, а усе інше вона нібито вигадала для хайпу.

Скриншот з інстаграм Ксенії / Фото: ТСН.ua

Постраждала написала заяву до поліції / Фото: ТСН.ua

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