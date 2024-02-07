"Ядерна безпека крихка": керівник МАГАТЕ Ґроссі зробив тривожну заяву про Запорізьку АЕС

Директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі вчора прибув до української столиці, де він прокоментував стан Запорізької атомної станції, на яку вирушає сьогодні вранці. Він зауважив - ядерна безпека крихка.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Прокоф’євої.

Директор МАГАТЕ вже вчетверте приїхав до України. Його мета - потрапити на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Російські терористи захопили Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Зайшли з боями, майже одразу фактично вивели її з ладу, перетворили на свою мілітарну базу, допустили вісім блекаутів станції і знову замінували периметр.

Ґроссі в Києві

Однак до цих проблем додалися дві інші. І вони цей крихкий баланс, про який говорить директор МАГАТЕ, можуть суттєво порушити. Перша - на станції критично не вистачає ліцензованого персоналу. З десяти тисяч, що мали б там працювати, залишилася заледве половина. Ще якусь частину з них росіяни просто не пускають на робочі місця через їхню проукраїнську позицію. А це безпосередня загроза безпеці станції.

Також в Енергоатомі заявляють - от-от спливе дозволений виробником термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах. І це ще одна нова загроза ядерній безпеці.

"Це дуже важливе питання. Питання завершення експлуатації ядерного палива. Ми сьогодні обговорювали його разом із міністром. І це питання буде питанням номер один у моїх дискусіях з теперішнім керівництвом станції завтра і керівництвом Росії наступного тижня. Наша ідея полягає в тому, щоб прибувши на станцію, ми змогли дати незалежну оцінку", - каже Ґроссі.

І найголовніше - чи знайдеться рішення. Бо поки у світі, який ніколи не стикався з подібним викликом, варіантів небагато. ЗАЕС потрібно повернути під український контроль.

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Нагадаємо, за останніми даними МАГАТЕ, ЗАЕС втратила резервне джерело живлення на кілька годин, а по периметру експерти знову зафіксували міни.

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