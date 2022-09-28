Ядерна війна: військовий експерт спрогнозував, які об'єкти в РФ можуть обстріляти США

США не завдадуть превентивного удару по Росії, коли Путін надумає застосувати ядерну зброю.

Проте, якщо РФ наважиться застосувати ядерну зброю, то її ядерні об'єкти, військові бази та флот стануть першочерговими цілями.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Якщо Росія застосує проти України ядерну зброю, то США можуть вдарити по ядерних об'єктах держави-агресорки. Вже є чітка заява, що це будуть ядерні об'єкти, військові бази РФ, бази російських флотів. Це будуть першочергові цілі. Тобто щоб уникнути подальшої ескалації війни. Друге - це економіка РФ, будуть жорсткі заходи", - сказав Снєгирьов.

Нагадаємо, Російська Федерація може завдати тактичного ядерного удару по Львівській області чи Карпатах.

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