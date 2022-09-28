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Ядерна війна: військовий експерт спрогнозував, які об'єкти в РФ можуть обстріляти США

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Ядерна війна: військовий експерт спрогнозував, які об'єкти в РФ можуть обстріляти США

Фото: commons.wikimedia.org

США не завдадуть превентивного удару по Росії, коли Путін надумає застосувати ядерну зброю.

Проте, якщо РФ наважиться застосувати ядерну зброю, то її ядерні об'єкти, військові бази та флот стануть першочерговими цілями.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Якщо Росія застосує проти України ядерну зброю, то США можуть вдарити по ядерних об'єктах держави-агресорки. Вже є чітка заява, що це будуть ядерні об'єкти, військові бази РФ, бази російських флотів. Це будуть першочергові цілі. Тобто щоб уникнути подальшої ескалації війни. Друге - це економіка РФ, будуть жорсткі заходи", - сказав Снєгирьов.

Нагадаємо, Російська Федерація може завдати тактичного ядерного удару по Львівській області чи Карпатах.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3164
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