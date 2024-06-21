Ядерна загроза для заходу України: що обирають ціллю і якою може бути відповідь Путіну

Україні знову загрожує ядерна небезпека. Цього разу про це попереджає британська розвідка, яка вже начебто проінформувала керівництво країни та військових, що РФ готова застосувати ядерну зброю.

За даними MI-6, росіяни підбирають цілі на заході України. Саме тому британська розвідка рекомендує Банковій підготувати населення цього регіону до можливих наслідків.

ТСН.ua з’ясовував чи є загроза реальною і як ядерний удар може вплинути на подальший хід війни, яку розв’язала Росія.

Сенсу завдавати ядерного удару немає

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що подібні погрози від Путіна лунають вже не в перший раз.

"Якщо об’єктивно аналізувати ситуацію, то зараз зовсім не той час, коли Росії було б доцільно застосовувати ядерну зброю. По-перше – вони наступають, тому звичайним конвенційним озброєнням вирішують питання. По-друге – з військової точки зору, використання ядерного озброєння на лінії зіткнення, спричинить чимало проблем у тієї сторони, яка її застосує, а це дуже важкі наслідки", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Якою може бути реакція заходу?

Він додає, якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, то отримає жорстку реакцію від наших союзників.

"Американці вже висловилися на цю тему. Якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то вони знищать у відповідь усі структури збройних сил РФ, які знаходяться на території України. Причому зроблять це конвенційною зброєю (яка підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів). Тобто це дуже суттєва заява – лишається вірити, що американці саме так і зроблять. Але нам потрібно готуватися до можливих ризиків", - зауважує Ігор Романенко.

Варто підготувати цивільне населення

Він додає, що росіяни давно використовують на фронті заборонені та шкідливі гази проти наших бійців. Українським захисникам доводиться використовувати протигази та різні засоби захисту. Вони готові до можливої небезпеки.

А ось інформацію про можливу ядерну загрозу потрібно доводити саме цивільним українцям, які проживають у західних регіонах.

"Людям потрібно розповідати, як саме діяти в умовах ядерної загрози, де шукати укриття, як себе поводити та убезпечити. Таку роботу потрібно виконувати, цивільне населення має бути готовим до можливих викликів та наслідків", - додає військовий експерт.

Загроза ядерного удару / Фото: Getty Images

Чому хочуть вдарити по тилу

Ми уточнили у експерта, чому британська розвідка вказує про можливий ядерний удар саме по західному регіону України.

"Росіяни вважають, що там проходять основні логістичні маршрути, якими нам постачають озброєння та військову техніку. Тому окупанти хочуть зробити це місце непридатним для проживання та перебування людей, і відповідно, обірвати усі можливі логістичні маршрути. Адже район з радіаційним забрудненням потрібно буде оминати. Гадаю, що саме у цьому росіяни бачать військовий сенс", - зазначає Ігор Романенко.

Потрібна спільна заява наших партнерів

За словами військового експерта, враховуючи постійні ядерні загрози від Росії, нам потрібно більш тісно працювати з нашими міжнародники партнерами, нагадувати їм, що свого часу Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародну підтримку.

"Було б дуже добре разом з нашими американськими, французькими та британськими партнерами зробити спільну заяву щодо можливого використання Росією ядерної зброї по Україні, з наголосом на те, що до агресора будуть застосовані дуже і дуже відчутні заходи", - зауважує Ігор Романенко.

РФ лякає світ ядерною зброєю

Вивчати противника та демонструвати силу

Військовий експерт додає, що саме зараз генсек НАТО Єнс Столтенбер демонструє прозорість стану ядерних боєголовок. Це потрібно робити, щоб нарешті змусити Росію та Путіна відчути справжню силу.

"Альянс має продемонструвати свою готовність дати відсіч. Вони вже провели навчання щодо Калінінградській області, де за даними розвідки, знаходиться до 100 ядерних російських боєголовок. Схожі навчання варто проводити та оцінювати обстановку і щодо окупованих територій на Донбасі та у Криму. Нагадаю, що свого часу американці говорили, що можуть нанести удари конвенційною зброєю, такі можливості у них є. Тобто все це реально, щоб показати росіянам, як може діяти коаліція ядерних держав, які підписали, наприклад, Будапештський меморандум", - каже Ігор Романенко.

Він додає, якщо Росія використає ядерну зброю проти України, то США навряд чи будуть застосовувати ядерну зброю у відповідь. У них є можливість розбити конвенційною зброєю усі російські війська, які знаходяться за межами РФ.

95% та хвора голова диктатора

Експерт не виключає, що попередження про можливе використання ядерної зброї Росією по заходу України може так і залишитися попередженням.

"В умовах війни, ми маємо опрацьовувати всі можливі сценарії, а передусім найгірший з них. На мою думку, зараз росіяни не підуть на використання ядерної зброї, їм це недоцільно на 95%. Але, як відомо, Путін непередбачуваний. Він бачить, що вікно можливостей, яке для нього на пів року відкрили американці, потроху зачиняється. Але ніхто не знає, що може стрільнути у хворій голові диктатора, може трапитися будь-що", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав про ядерні навчання Росії: експерт розклав по поличках "секрети" Путіна і до чого тут МіГ-31.

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