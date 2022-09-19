Ядерна зброя або мобілізація: Фейгін розповів про ймовірні варіанти, до яких може вдатися Путін

На думку Марка Фейгіна, зараз Кадиров та Пригожин зберуть ще разом 15 тисяч – і ось це буде останній резерв.

Ядерна зброя – останній варіант для Путіна у війні з Україною. Перед цим може бути загальна мобілізація.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін.

"Вони (російська верхівка – ред.) швидше вдадуться до загальної мобілізації, бо там ще треба дивитися, як воно все далі піде, а ядерну зброю назад не відіграєш. Я думаю, що цього останнього засобу йому (Путіну – ред.) не дадуть. У мобілізацію ще можуть пограти, а от із ядерною зброєю – ні. Путін уже цієї можливості не має, як мені здається. Заради чого? Щоб урятувати безнадійну ситуацію? А якщо не врятуєш і по тобі вдарять ядерною зброєю", - зазначає опозиціонер.

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На думку Фейгіна, Путін спробує зараз вирішити проблему наявними ресурсами – Пригожиним та Кадировим.

"Якщо вже там не вийде, то тоді вони вдадуться до мобілізації. Це десь кілька місяців. Якщо, звичайно, за ці пару місяців ситуація для Росії не стане критичною і проводити мобілізацію не буде жодного сенсу сенсу", - додав він.

За словами правозахисника, поки що у російської верхівки не виникло усвідомлення про понад 50 тисяч загиблих, а ось мобілізація їм у цьому може допомогти.

"Думаю, що зараз Кадиров та Пригожин зберуть ще разом 15 тисяч – і ось це буде останній резерв", – підсумував Марк Фейгін.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден Байден застеріг Путіна щодо застосування хімічної чи ядерної зброї проти України.

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