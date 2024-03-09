Ядерна зброя по Україні: експерт пояснив, яким може бути удар і до чого тут гаубиці

Військовий експерт розповів про можливі загрози та як на них реагувати.

Путін знову погрожує застосуванням ядерної зброї Україні та нашим союзникам. Подібні заяви кремлівського диктатора та його підопічних з’являються з певною періодичністю. І це, відповідно, викликає неабияку тривогу.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чому у Путіна роблять подібні заяви, якими можуть бути сценарії застосування ядерної зброї в Україні та якою буде на це реакція заходу.

Путін грається з ядерною кнопкою

Погрози ядерною зброєю від Путіна експерти називають тактикою залякування, яку російський диктатор використовує у вигідний для себе момент.

"Путін стратегічно використовує два напрямки тиску на керівництво наших союзників у Європі та США. Перший – це ескалація конфлікту з можливим втягуванням військ цих країн у війну. Другий – це погрози застосування Росією зброї масового знищення, передусім – ядерної, за умови якщо будуть перейдені "червоні лінії" накреслені Кремлем. Це стратегічний підхід Путіна і він його використовує ще з 2014 року, особливо активно під час повномасштабної війни", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Путін грається з ядерною кнопкою / колаж ТСН.ua

Звідки виникає тема з ядерною зброєю

Експерт додає, що тема "з нанесенням ядерного удару" вже стала у Кремлі буденною, вони постійно продукують її нові види та варіанти.

"Все це робиться, щоб тема "з ядеркою" була постійно актуальною. Вона потрібна Кремлю для створення чергових хвиль залякування людей та здійснення тиску на керівництво держав-союзників України. Російський диктатор сам керує моментом появи чергової заяви про ядерний удар. Путін особисто вибирає час, коли така погроза має прозвучати. У потрібний момент робить заяви сам, або ж дає команду зробити це Медвєдєву, Захаровій чи Лаврову. Тобто це вже сформована система і не просто пропагандистко-інформаційна, а саме воєнно-політична. І Путін нею активно користується", - пояснює Ігор Романенко.

Ядерна зброя

Залякує, щоб не давали зброї Україні

Військовий експерт наводить приклад, як Путін використовує тему ескалації та тиску на європейських лідерів.

"Як тільки-но президент Франції Емманюель Макрон робить заяву про можливість відправки військ до України, а канцлер Німеччини Олаф Шольц заговорив про можливість передачі нам далекобійних ракет Taurus, як Путін миттєво окреслює для них "червоні лінії". І з’являється заява, мовляв, якщо Taurus нанесе удар по Керченському мосту, то ось фото зі списком мостів у Німеччині, куди полетять російські ракети. І обидві теми затихають, бо це направду відверте залякування", - пояснює Ігор Романенко.

Військовий експерт додає, що скандал з прослуховування розмови німецьких генералів стосовно ракет Taurus, був організований саме спецслужбами РФ. Їх мета одна – зупинити постачання далекобійної зброї для України. Адже її постачання від США вже п’ятий місяць гальмується, тож потрібно зупинити надходження і з Європи.

Німецька ракета Taurus / Фото: Associated Press

Світ закрив очі на хімічну зброю, що детонує в Україні

За словами Ігоря Романенка, росіяни вже давно застосовують зброю з отруйними хімічними речовинами. Та перейшли у цьому усі допустимі межі.

"Хімічну зброю масового ураження росіяни використовували у Маріуполі, а також в Ізюмі, порушуючи усі умови ведення війни. До речі, коли вперше заговорили про використання отруйних речовин окупантами, то західні політики запевняли, мовляв, якщо будуть докази використання хімічної зброї Росією, то вони дуже жорстко на це відреагують. Але, на жаль, коли наші військові зібрали усі докази, належної жорсткої реакції від західних партнерів ми не дочекалися. Нам відповіли – хімічна зброя Росією застосовуються не у великих масштабах", - розповідає Ігор Романенко.

Хімічна зброя, яку використовує рф проти України

Він додає, що це схоже на ситуацію, коли російські ракети і дрони залітали на територію Польщі, Молдови та Румунії, у Польщі навіть загинули двоє мирних громадяни. А західні партнери промовчали, ніби нічого не сталося. Терористичні дії РФ залишили без належної відповіді.

"Тим часом хімічною зброєю росіяни продовжують атакувати позиції наших військових. Вони робили це під час боїв за Авдіївку і продовжують зараз. Хімічна зброя росіян не завдає одразу летального ефекту, просто після ураження людина втрачає орієнтування, впадає у паніку та намагається вилізти з окопу, щоб впіймати ковток чистого повітря, а тим часом її просто знищують", - розповідає Ігор Романенко.

Хімічна зброя / Фото: Associated Press

Страх перед ворогом – найбільша небезпека.

Він додає, що хімічна зброя серйозно впливає на здоров’я та самопочуття бійців. Речовина пошкоджує нирки та легені. Бійців доводиться довго лікувати. Але відповідної жорсткої реакції, про яку говорили наші партнери, на жаль, немає.

"Путін бачить, що Шольц його боїться, а американці не виконують свої обіцянки з постачання зброї, знаходячи мільйон причин. І, відповідно, робить висновок, що йому можна все. Путін чітко бачить усю картину і в потрібний момент піднімає градус напруги – заявляючи про можливість нанесення ядерного удару. І це діє на наших партнерів. До речі, до ядерних погроз Росія постійно додає нові "червоні лінії". Раніше це було "не бити ракетами по Криму", але ми вже не звертаємо уваги на "лінії", а просто нищимо ворога. Показуємо лідерам країн-партнерів, що Путін розуміє лише силу і більше нічого. Тому їм теж потрібно відкидати свої страхи, діяти рішуче та відстоювати спільні інтереси", - додає Ігор Романенко.

Російський диктатор хоче посіяти паніку у світі / Фото: ТСН.ua

Ядерна зброя з гаубиць та літаків

Щодо застосування ядерної зброї, то військовий експерт, каже, що росіяни розробляли варіант по її локальному та тактичному застосуванню за допомогою гаубиць. Тобто для нанесення точкового ядерного удару невеликої потужності, лише щоб налякати увесь світ фактом її застосування.

"Така зброя більш потужна, ніж важкі керовані авіаційні бомби вагою в 1,5 тони. Поки ворог лякає її застосуванням. Зараз росіяни намагаються наступати, тому про застосування ядерної зброї на території України не йдеться. Але я гадаю, що у певний момент вони можуть на це зважитися – запустити з гаубиць або скинути з літаків, але лише тактично, тобто не потужну ядерну зброю. Тому повністю виключати такий варіант не варто. Аби показати свою велич, вони можуть зважитися. Але зараз не той період і час, коли Путін хотів би на таке піти", - розповідає Ігор Романенко.

Путін може використати ядерну зброю, але не зараз / Фото: pixabay.com

Як та чим рятуватися

Експерт додає, що у разі підвищення ядерних загроз, українцям будуть нагадувати про те, як себе захистити і які для цього застосовувати укриття. Власне, це і раніше робилося, коли нагніталася ця тема.

"Напрацювання з питань ядерної безпеки залишилися ще з радянських часів, коли розпочалася гонка озброєння. Тоді радянські очільники проводили експерименти над людьми. Той же маршал Жуков розпорядився провести військових через місце, де відбувся ядерний вибух. Багато солдатів тоді захворіло і загинуло, але для них це була лише статистика. Відповідно, після цього розробили правила поведінки та захисту у випадку ядерного вибуху. Ці поради є, і вони не змінилися. Для цивільних людей важливо мати засоби індивідуального захисту та знати де знаходяться надійні укриття", - каже Ігор Романенко.

Варто знати, де поблизу є надійне бомбосховище

Як відреагує світ?

На думку експерта, у разі застосування Росією ядерної зброї на території України – світ звичайно відреагує.

"Гадаю, що реакція буде. Питання, в тому – якої сили буде цей удар. Нам бажано діяти на упередження, щоб цього не сталося. Я вже вам розповідав про застосування Росією хімічної зброї, та якою була реакція на ці факти наших союзників. Тому це теж варто враховувати", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що Україна вже готувалася до ядерного удару з боку Росії: експерт і свідок подій розповів приголомшливі деталі.

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