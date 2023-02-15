Ядерна зброя РФ у Балтійському морі: Жданов пояснив, навіщо Путін провокує НАТО

Росія вперше за останні 30 років почала розгортати в Балтійському морі тактичні кораблі з ядерною зброєю.

Днями розвідка Норвегії повідомила, що Росія, вперше з моменту розпаду СРСР, вивела у Балтійське море кораблі Північного флоту з тактичною ядерною зброєю на борту. Таким чином Володимир Путін намагається спровокувати НАТО на ескалацію, щоб добитись переговорів зі світовими лідерами.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Зростає градус протистояння, Путін намагається провокувати НАТО для того, щоб отримати від Альянсу якийсь агресивний крок. Для того, щоб їх звинуватити у агресії і тут же запропонувати, як "миротворець", їм перемовини. І при цьому Путін буде вести перемовини вже не з нашим президентом", - пояснив Жданов.

Експерт також нагадавав, що сьогодні у російського диктатора Володимира Путіна все ще є один шанс на переговори – це вивести війська з України.

"Але ж він не хоче з нами розмовляти. Він хоче розмовляти з Байденом, Макроном, Шольцом і рештою лідерів європейської чи світової спільноти очільників держав. Але вони не хочуть", - наголосив він.

Олег Жданов також зауважив, що НАТО доволі швидко дізналось про виведення ядерних боєзарядів у Балтійське море, що свідчить про те, що відстежується переміщення кожного ядерного боєзаряду.

"Норвегія говорить про перший випадок за 30 років, а це означає, що норвезька розвідка має детальну картину стосовно всіх місць зберігання ядерної зброї і вони чітко впевнені, що інші боєзаряди на всій території Росії не переміщувались ніде. На сьогоднішній день, де-факто, Балтійське море – це внутрішнє море НАТО, один крок відділяє Фінляндію і Швецію від участі у цьому Альянсі. Тому для Росії це черговий жест агресії проти цивілізованого світу. Він не буде ефективним і навпаки завдасть іміджеві втрати для Російської Федерації", - резюмував Олег Жданов.

Нагадаємо, розвідка Норвегії повідомила днями, що російські кораблі з тактичною ядерною зброєю вперше за 30 років почали виходити в море.

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