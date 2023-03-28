Ядерні бомби РФ в Білорусі: українська розвідка та експерт прокоментували можливу загрозу

Українська розвідка разом зі світовими колегами контролює можливе розміщення ядерної зброї і на території Білорусі, відстежує ситуацію і в середині Росії.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив представник ГУР міноборони України Андрій Черняк.

"Ми контролюємо ситуацію, яка відбувається на території Білорусі, зокрема де розташовані російські підрозділи. Контролюємо ситуацію і в середині Росії. Це в пріоритеті не тільки в українських спецслужбах, а й у світового співтовариства. Тотальний контроль. Поки що ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів (з боку агресора – Ред.), не більше", - повідомив нам Андрій Черняк.

За його словами, за оцінками розвідки, заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі – черговий шантаж окупантів.

Росія може імітувати розміщення ядерної зброї

Своє чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що до до заяв про ядерну загрозу ворог вдається тоді, коли справи у нього кепські.

"І коли справи кепські не тільки на полі бою. Тоді вони вдаються до цієї риторики. Але в даному випадку це зовсім інша історія. Росіяни погрожують розміщувати ядерну зброю на території іншої країни. Чи є в них ця можливість – це інше питання. Це ж не просто взяти ракету з ядерною бойовою частиною та відвезти, наприклад, в Білорусь, - каже Олександр Коваленко. - Для цього потрібно готувати відповідну інфраструктуру, де буде відбуватись збереження цієї ядерної зброї, де буде проводитись її техобслуговування. Це комплекс робіт. Цього не спостерігається, хоча Путін заявляв, що до 1 липня це буде готово. У мене є великий скепсис щодо цього. Але сам факт того, що Росія готова погрожувати на такому рівні – це повинно привернути міжнародну увагу. Сьогодні до них (Росії – Ред.) звернувся нібито Лукашенко розміщувати ядерну зброю, завтра до них може звернутись Башар Асад з пропозицією розмістити таку зброю в Сирії, післязавтра – Ніколас Мадуро, мовляв, Венесуела готова прийняти російську ядерну зброю".

До цього Коваленко додає, що Росія може зробити черговий фарс, імітацію підготовки процесу. "Можуть сказати, що ось там у нас ядерна зброя, а насправді там нічого не буде", - каже експерт.

Резюмуючи, аналітик згадує події жовтня минулого року.

"Ще у жовтні 2022 року представник російської делегації в ООН казав, що вони готові надати Білорусі "Іскандер-М" з бойовою частиною ядерного типу, а також модернізувати штурмовики Су-25, щоб вони мали бомбове навантаження ядерного типу. Тобто може йтись про ядерні бомби або про ракети оперативно-тактичного рівня для "Іскандер-М" з ядерною бойовою частиною. Якщо в цьому процесі почнеться рух, то світові розвідки зможуть побачити його. Це неможливо приховати", - каже Коваленко.

Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін заявив про наміри розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

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