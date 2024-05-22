Ядерні навчання Росії: експерт розклав по поличках "секрети" Путіна і до чого тут МіГ-31

Росія знову лякає світ. Тамтешнє військове керівництво розпочало військові навчання з використанням ядерної зброї, у тому числі, спеціальних боєприпасів для "Іскандер" та "Кинджал".

Відповідно, увесь світ у напрузі слідкує за їх проведенням, бо від божевільного російського диктатора можна чекати будь-чого.

ТСН.ua з’ясовував, навіщо Путін розпочав військові навчання з ядерною зброєю, яка їх мета та чи є загроза для України та світу.

Путін та ядерний шантаж

Військовий експерт Ігор Романенко каже, що дійсно в Росії розпочалися військові навчання з ядерною зброєю. До них залучені різні комплекси, в тому числі, і ракети "Іскандер" та "Кинджал", а також авіація, окрім того, задіяна артилерія, а саме гаубиці, що можуть відстрілювати такі боєприпаси.

Російська ядерна зброя Фото: Unsplash

"Все це відбувається для створення шуму навколо цієї теми, щоб посилювати психологічний тиск на нас та наших західних партнерів. Зараз з ескалацією на фронті ситуація складається по-різному, тому ворог вдається до таких дій – розпочинає військові навчання з використанням ядерної зброї та ще й оголошує про це. Мета проста – залякати світ", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Він додає, що ядерна зброя залишається для Путіна суттєвим важелем, який він періодично використовує для психологічного тиску на наших західних партнерів.

"Час коли потрібно "потрясти" ядерною булавою Путіну підказує його розвідка, та й сам він це добре знає, коли це робити, бо вже давно при владі, тому і демонструє ядерну зброю в умовах навчань. Загалом, на мою думку, російський диктатор не відважиться її використати за допомогою авіації, але у якийсь момент може застосувати локально. Зараз – це лише чергова демонстрація сили", - пояснює Ігор Романенко.

Він зазначає, що до ядерного шантажу Путін намагається залучити Білорусь, заявляючи про передавання ядерної зброї цій країні.

Путін і його ядерна "кнопка": навіщо Кремль поновив погрози застосувати ядерну зброю. / Фото: ТСН.ua

"Поки російський диктатор лише формує певні погрози, але білорусам цю зброю не передає. Таким чином Путін тисне на наших західних партнерів, зазначаючи, мовляв, якщо ви даєте Україні F-16, то ми передаємо білорусам ядерну зброю. Така тактика у диктатора", - зауважує експерт.

Він додає, що винищувачі F-16 можуть нести на борту ядерну боєголовку, але нам дають саме ту модифікацію, яка до цього не пристосована.

Скільки триватимуть ядерні навчання та що воно таке

За словами військового експерта, навчання з використанням ядерної зброї у росіян можуть тривати 3-4 дні.

Ігор Романенко добре знайомий з самим процесом проведення подібних навчань, бо свого часу командував ракетним полком та зенітно-ракетною Київською бригадою. У його підпорядкуванні були дивізіони, які мали на озброєні зенітні ракети з ядерними боєголовками.

"Навчання відбувалося суворо по спеціально діючих інструкціях та документації. Гадаю, що вони і зараз у росіян такі ж. Наприклад, в Київській зенітно-ракетній бригаді, за часів СРСР, було чотири локації, де знаходилися ракети з ядерними боєголовками. Загалом, це п’ять дивізіонів у яких потрібно було раз на місяць проводити навчання в обов’язковому порядку, а також перевірку стану та умов зберігання ракет з ядерними боєголовками. Гадаю, такі ж правила збереглися і зараз в Росії. Тому ці ядерні навчання – це не кінець світу, а лише обов’язкова процедура, якої мають дотримуватися військові", - пояснює Ігор Романенко.

Де та як зберігають ядерну зброю

Генерал зазначає, що відповідно до діючих інструкцій, росіяни слідкують за станом ядерних боєголовок та вкладають кошти в те, щоб підтримувати їх у належному стані.

"Якщо казати про зберігання ядерної зброї, то фахівці мають слідкувати за відповідною температурою у приміщеннях для зберігання, вологістю та іншими факторами. Задач дуже багато і вони навряд чи якось змінилися в Росії. Окрім того, є спеціальні учбові ракети, які використовують військові під час навчань", - додає експерт.

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Як проходять ядерні навчання

За словами Ігоря Романенка, під час навчань військові отримували повідомлення у вигляді шифру, який потрібно було розшифрувати, а потім довести поставлену задачу до кожного дивізіону.

"Було три дії. Перша – це видавання зі сховища учбової тактичної ракети, але з ядерною боєголовкою та її доставка до пускової установки. До речі, ракети з ядерними боєголовками та звичайні зберігалися окремо. Друга дія – введення коду у бойову ядерну боєголовку, для того щоб її розблокувати, бо вони знаходяться у заблокованому стані, аби не підірвалися самі по собі. Третя дія – отримання дозволу на застосування ракети з ядерною боєголовкою", - розповідає Ігор Романенко.

Експерт підкреслює, що йдеться про тактичні ядерні боєголовки, а ще були стратегічні ракети, які зберігалися у шахтах.

"Навчання завершувалися запуском ракети з умовною ядерною боєголовкою. Цим займалися вже стратегічні війська ракетного призначення. Одну ракету вибирали та запускали на Далекий схід. Там був спеціальний район передбачений для таких заходів. На місці перевірялася точність влучання, таким чином навчання закінчувалися. Зараз в Росії діють так само", - розповідає військовий експерт.

Хто контролює процес

Ігор Романенко згадує, що навчання мали відбуватися для усіх підрозділів не рідше одного разу на місяць. Інколи, їх доводилося виконувати навіть вночі аби встигнути з відповідним звітом.

"Коли я заступав на посаду командира бригади, то приймав на зберігання та експлуатацію ядерні боєголовки ракет. На кожну боєголовку заводився окремий журнал, куди вносилися усі її характеристики та дані. Це були стоси журналів", - пригадує експерт.

За ядерними навчанням наглядав офіцер спеціальної служби. Він рахувався у штаті бригади, але підпорядковувався лише своїй службі, командиру бригади цей офіцер не підпорядковувався. А крім того, за процесом навчань наглядали ще й представники КДБ.

"Функції цього офіцера полягали в тому, що він спостерігав за тим, як виконувалися всі вимоги щодо збереження, експлуатації та застосування ракет з ядерними боєголовками. Офіцер був постійно присутній на навчаннях, ходив з пістолетом у кобурі, і навіть міг його застосувати, якщо б хтось виконував завдання неправильно чи намагався їх зірвати. Все це і зараз є в російській армії, такі навчання вони виконують щомісяця в обов’язковому порядку тільки вже підзвітні ФСБ", - додає генерал.

Ядерна загроза / Фото: Getty Images

Ядерна загроза – від ракет до ранця

Ігор Романенко додає, що носіями ядерних боєголовок можуть бути тактичні ракети "Іскандер", а також його модифікація "Кинджал" для запуску з МіГ-31К. Також можуть нести ядерні бомби літаки Су-34, Су-25 та Су-24.

"Окрім цього, носіями ядерної зброї можуть бути стратегічні ракети з шахт, кораблі та підводні човни з ядерними боєголовками на ракетах "Калібр", а також артилерійські гаубиці з ядерними боєголовками. Ворог може використовувати навіть ранці з ядерним боєзарядом. Тобто людина приносить валізу в певне місце, встановлює таймер на певний час і стається вибух. Потужність такої валізи невелика – це більш тактична зброя, але в потрібному місці вона може наробити чимало лиха", - зазначає Ігор Романенко.

Як зрозуміти, чи є в літаку ядерна зброя

Багатьох цікавить, чи можна якось визначити, чи є на борту літака ядерна зброя, особливо, це актуально під час повітряної тривоги, коли у небо піднімається ворожий МіГ-31К.

"Чи є на борту літака ядерна зброя виявити швидко неможливо, а якщо він вже у небі, то й запізно. Це можна визначити лише за допомогою розвідки, а саме спостереженням за складами, де зберігаються ядерна зброя в Росії. Адже її потрібно виносити, вантажити, слідкувати за радіацією. Тобто біля складів має бути помітне скупчення військових та техніки. Лише так можна визначити, що ядерну зброю до чогось готують – простого переміщення чи бойового застосування", - підсумовує експерт.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Медведєв виступив з прямою ядерною погрозою двом країнам Європи.

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