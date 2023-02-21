Ядерні навчання в Росії і погрози Путіна: експерт розповів про ймовірність загроз

Армія РФ не може змінити ситуацію в зоні бойових дій, тому повинні робити кроки, які виглядають як шантаж, погрози в бік Заходу, каже Олександр Коваленко.

Своєю заявою про призупинення участі Росії в угоді про стратегічне наступальне озброєння російський диктатор Путін визнав, що вони не можуть зробити щось більшого.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ця заява цілком очікувана, тому що Росія давно казала про те, що треба призупиняти участь в цьому договорі. Натякали на це. Вони не можуть змінити ситуацію в зоні бойових дій, тому повинні робити кроки, які виглядають як шантаж, погрози в бік Заходу", – каже Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, треба замислитись над таким питанням: "Після призупинення участі вони розпочнуть серійне виробництво ядерної зброї? В них його немає, цього виробництва. Тобто це шантаж, ядерний блеф. Взагалі все, що лунає з боку Росії про ядерну зброю – це можно назвати блефом. Можуть розпочати масштабні навчання своєї ядерної тріади. Погрози можуть бути і в такому вигляді".

Про що говорив Путін перед Федеральними зборами 21 лютого

Путін у своєму виступі перед Федеральними зборами вкотре звинуватив Захід і Київ у розв'язанні війни на Донбасі.

Також диктатор пригрозив окупацією нових територій.

"Одна обставина має бути зрозуміла для всіх: що більш далекобійні західні системи будуть прибувати до України, то далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів", – заявив Путін.

Крім того, очільник Кремля звинуватив Захід у спробі перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння".

Також Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який передбачає обмеження ядерних озброєнь.