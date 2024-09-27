Ядерні погрози Путіна: чому він знову заговорив про зброю масового знищення і чи може її застосувати

Російський диктатор вчергове потряс "ядерною булавою" лякаючи Україну та світ можливістю застосувати ядерну зброю. Путін з папірця зачитав усі погрози, які країна-агресор ухвалила доповнивши власну ядерну доктрину, щоб вчергове налякати цивілізований світ.

ТСН.ua поцікавився у експерта, чому Путін знову вдався до ядерного шантажу, кого він хотів налякати і який у цьому сенс, бо схожі погрози українці вже чули неодноразово.

Чому знову вдався до ядерного шантажу?

За словами військового експерта Ігоря Романенка, заява Путіна про внесення низки уточнень у ядерну доктрину щодо визначення умов застосування ядерної зброї – це відвертий шантаж та тиск, який спрямований передусім на союзників України.

"Ядерні погрози російського диктатора передусім стосуються України, але в українців вже є імунітет до таких погроз, а ось щодо наших союзників, то такі заяви їх дійсно лякають, особливо, окремих політиків. Для нас Путін з його ядерними погрозами вже давно перетворися на хлопчика з байки, який весь час кричав: "Вовки, вовки, вовки йдуть!", але ніхто на його слова вже не реагує. Це добре розуміють в Росії, тому і намагаються посилити тиск – внесенням змін до ядерної доктрини", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Російський диктатор знову лякає застосуванням зброї масового знищення / Колаж ТСН.ua

Путіну захотілося показати власну велич

Він додає, що цього разу Путін та його посіпаки не просто помахали "ядерною булавою", а ще й оформили все юридично, мовляв, ми діємо відповідно до власних законів.

"Насправді ж, Путін та його генерали, будуть чинити так, як їм заманеться. А нарада, де Путін читав з папірця, лише реалізує бажання диктатора завдати тиску на світ та виглядати для власної російської публіки більш переконливіше. До того ж, це було зроблено у той момент, коли президент України зустрічається з першими особами у США, а також численними лідерами інших держав", – пояснює Ігор Романенко.

Згадав Лукашенка і масовані атаки

У своїй промові російський диктатор натякнув про "союзну державу", коли заявив, що тепер має право застосувати ядерну зброю у випадку, якщо щось буде летіти на Білорусь або РФ. Додавши недбало, що з Лукашенко все узгоджено.

"Путін підкреслив, якщо російські військові будуть помічати перетин кордону масованою атакою ракет або безпілотників, то цього буде достатньо, щоб застосувати ядерну зброю. Іншими словами, це означає – як хочу, так і кручу, бо маю ядерну зброю. Цим Путін підкреслює, щоб не відбувалося навколо – в усьому буде винна Україна", – розповідає Ігор Романенко.

Експерт додає, що погроза щодо дронових атак звучить дуже дивно, коли сама Росія атакує Україну дронами, запускаючи ледве не щовечора по 40-70 засобів повітряного нападу.

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Погроза ядерним та безядерним державам

Експерт додає, що такими заявами Путін хоче продемонструвати свою зверхність, мовляв, у нас є ядерна зброя і ми будемо грати виключно за власними привалами.

"Більш того, російський диктатор озвучив рішення, що загрозою для РФ буде розцінюватися навіть напад неядерної держави, тобто України, і по нам можна буде завдавати ядерного удару. Тобто якщо нам допомагатимуть зброєю Велика Британія та Франція, то цього достатньо, щоб бити не лише по цим країнам, а й по Україні. Все оформлено таким чином, що яким боком не повернися, а у них є можливість застосовувати ядерну зброю", – додає військовий експерт.

Все це вказує якраз не на велич Росії, а на її слабкість, бо ядерна зброя – то останній аргумент Путіна у цій війні.

"Критична загроза" для Росії

Ще один момент з заяви Путіна, на яку звертає увагу військовий експерт, російський диктатор обіцяє застосовувати ядерну зброю, якщо буде помічено, що противник застосовує звичайну зброю, але при цьому створює "критичну загрозу для РФ".

"Тобто російський диктатор може застосувати ядерну зброю, якщо ми зайшли військами до Курської області зі звичайною зброєю. Цікаво, що "критична загроза" – це настільки широке поняття, що його можна застосовувати до чого завгодно – рух танків, проліт літаків, висадка десанту. Цього буде достатньо", – додає Ігор Романенко.

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Про безпеку ядерної тріади

Окрім того в документі зазначено, що основою безпеки Росії є ядерна тріада. При цьому Путін навіть не червоніючи, використовує складову цієї тріади – стратегічну авіацію, для нанесення ракетних ударів по мирних містах України.

"Путін навіть жалівся американцям, що українці атакують аеродроми з їх стратегічними бомбардувальниками, які є компонентом ядерної тріади, чим можемо порушити ядерний баланс між Росією та США. А те, що ці стратегічні бомбардувальники запускають звичайні ракети по Києву та Львову, для російського диктатора буденна справа", – зауважує Ігор Романенко.

Чи дійде до застосування ядерної зброї?

За словами військового експерта, сукупність усіх цих факторів посилює можливості Путіна щодо тиску на Захід – з одного боку, а з іншого – формує у себе законодавство, яке фактично забезпечує будь-які дії щодо застосування ядерної зброї, з будь-якої причини відповідно до переліку пунктів, які озвучив Путін.

"Все це робиться для того, щоб при нагоді можна було виправдати божевільні вчинки російського диктатора. Ще у 2022 році, коли путінську армію погнали з-під Києва, а потім були Харківська та Херсонська операції, вже тоді Путін вивчав питання щодо застосування ядерною зброї. Зараз вони юридично описали ці виправдання. А от чи дійде до реального застосування, дуже сумнівно", – підсумовує Ігор Романенко.

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