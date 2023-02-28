Ядерні погрози Путіна, винищувачі та як Європа переходить на військові рейки: інтерв’ю з міністром оборони Естонії

Швидко цього можна досягти, забезпечивши оборонну промисловість довгостроковими контрактами. У цьому впевнений міністр оборони Естонії Ханно Певкур. У листі до очільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля, він наголосив, що сьогоднішні обсяги виробництва боєприпасів в Європі замалі не лише для постачань Україні, а й для поповнення запасів власне європейських країн.

Росія за один день вистрілює місячний обсяг європейського виробництва артилерійських снарядів. Саме про це і йшла мова під час зустрічі українського міністра закордонних Дмитра Кулеби з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та Жозепом Боррелем тиждень тому. Естонія зі свого боку пропонує союзникам спільно вкласти у виробництво боєприпасів 4 млрд євро, завантаживши таким чином оборонну промисловість.

Про те, як рухається цей процес? Чому партнери та союзники України кажуть, що передача винищувачів не на часі? Навіщо на арену вийшов Китай? Про все це ТСН.ua розпитав у міністра оборони Естонії Ханно Певкура.

– Ви були з візитом у Києві 26 лютого. З ким зустрічалися? Що побачили в Україні, коли ми вступили у другий рік цієї повномасштабної війни?

– Перш за все, звичайно, потрібно показати підтримку і те, що ми разом з вами стоїмо у цій війні. Я хотів приїхати 24 лютого. Але саме цей день є дуже важливим для Естонії. Це День нашої незалежності. Тому я не мав шансів приїхати 24 лютого. Але я приїхав одразу після, в суботу ввечері, 25 лютого. У нас була дуже хороша зустріч вранці з віцеспікером Верховної Ради паном Корнієнком. І звичайно з моїм дуже хорошим колегою і другом Олексієм Резніковим. А також з мером Києва Кличком. Тож у мене був дуже хороший день, і ми багато говорили про те, що ми можемо зробити більше. Також я привіз гарні новини, які уряд Естонії схвалив у четвер. Це новий пакет військової допомоги для українських сил. Також я мав честь провести церемонію відкриття третього військово-польового госпіталю, створеного спільно з Норвегією та Нідерландами. І я передав символічний ключ своєму колезі Резнікову, і він (шпиталь – ред.) скоро буде в Україні і відправлений на поле бою, щоб допомагати вашим солдатам.

- Всі українці вірять, що саме цей 2023 рік стане роком української перемоги. Але більшість західних лідерів радять готуватися до тривалої війни. Де ми зараз? Наскільки ми далеко від закінчення цієї війни та української перемоги? Які сценарії закінчення цієї війни ви бачите?

– Відповідаючи на це питання, я звичайно разом з українським народом. Я дійсно дуже сподіваюся, що ця війна закінчиться цього року. Хоча треба бути готовим і до того, що війна триватиме. Просто враховуючи, скільки російських сил ще буде перекинуто на українську землю, і скільки їх ще залишилося в Росії. Тому, включаючи це, ми маємо бути готовими до тривалої війни. Але ми повинні допомогти Україні всім, що їй потрібно. Звісно, ми всі сподіваємося і мріємо, що Україна виграє цю війну цього року.

Щодо сценаріїв, очевидно, існують короткострокові й довгострокові сценарії. Короткостроковий сценарій показує, що Росія намагається продовжувати війну, що означає, що її мета не змінилася. Всі ми знаємо ці цілі, ви їх теж знаєте. Але ми також бачимо, що до України надходить більше західної допомоги. Отже, питання не в тому, чи відбудеться це взагалі, а в тому, як швидко ми побачимо певні рухи на полі бою. І також дуже важливо, як швидко західні країни та союзники надішлють Україні все необхідне обладнання. Ми бачимо, що перші танки вже є. Їх передав польський прем'єр. Нам ще треба багато зробити в плані навчання, нової техніки, обслуговування, запчастин, амуніції. Треба зробити і дати Збройним силам України так багато, щоб вони мали можливість відбити свої території.

Щодо довгострокового сценарію, то найважливіше, щоб усі союзники, не лише 54 країни формату "Рамштайн", але й усі інші, хто цінує світ, заснований на правилах, допомагали Україні. Вони розуміють, що потрібно готуватися до більш тривалої допомоги Україні. Якщо це закінчиться раніше, ми будемо дуже раді це побачити. Але якщо це затягнеться на більший термін, ми не матимемо права впасти у втому від війни. Ось чому нам потрібно як на політичному, так і на дипломатичному рівні робити якомога більше.

– А що ви особисто побачили із заяв Путіна минулого тижня? Тому що ми в Україні розуміли, що він зробив ставку на тривалу війну на виснаження, сподіваючись, що Захід втомиться підтримувати Україну. І, як на мене, Путін вважає, що час на його боці.

– Звичайно, ми всі розуміємо, особливо в цьому регіоні, в Естонії, в Україні, що втрати, загиблі люди на полі бою – це лише цифри для Путіна. Бо коли ми втрачаємо одного солдата, одного героя на полі бою, - це для нас велика втрата. Але для Путіна це лише цифри на папері. І тому, звичайно, вони можуть надсилати нові війська весь час. Тому що вони можуть мобілізувати людей. Тому що за Путіним стоїть більше населення. Саме тому вони можуть мобілізувати багато людей. Але й для України зараз критичний час у тому сенсі, що й Україні потрібно готувати нових людей, навчати їх на новій техніці, на танках Leopard і Challenger, гаубицях. Тому Україні також дуже потрібен цей час, щоб створити нові батальйони, бригади, щоб бути готовими до бою. Ось чому обом сторонам насправді потрібен час. Але, звичайно, для України час дуже важливий. І тому швидкість – це те, про що ми повинні постійно пам’ятати, ухвалюючи кожне рішення.

– Різні західні лідери на Мюнхенській конференції з безпеки чесно говорили, що існує серйозна проблема з виробництвом боєприпасів в Європі та країнах-членах НАТО. Наскільки критична ця ситуація? Бо ми знаємо, що Естонія запропонувала додаткові 4 млрд євро до Європейського фонду миру саме для виробництва боєприпасів.

– Протягом останніх 30 років у Європі було досить стабільно. До цього у нас була Холодна війна. Тоді витрати на оборону в європейських країнах були значно вищими. Але оскільки в Європі був мир без жодної війни, тому виробничі лінії були скорочені, а оборонна промисловість не здатна на виробництво в таких великих обсягах. Це означає, що чекати більше немає часу. Я знаю, що багато заводів уже завершили роботу і мають нові додаткові потужності для виробництва боєприпасів. Але ми чекаємо, що галузь також отримає контракти. Бо одних слів замало. І тому Естонія виступила з пропозицією виробити не менше одного мільйона артилерійських снарядів. Не має значення, як буде фінансуватися виробництво, чи це буде Європейський фонд миру ЄС, чи щось інше. Суть проста: нам потрібно більше снарядів для України. І для цього галузі потрібні контракти. Коли у них буде довгостроковий контракт, вони прискорять і збільшать своє виробництво. Отже, це відповідь на питання, чи ми можемо виробляти. Так, ми можемо. Але коли будуть укладені контракти, ми побачимо зростання виробництва.

– Знаєте, я була шокована, коли прочитала новину про пропозицію Естонії в тому сенсі, що Україна зараз використовує 60-210 тис. боєприпасів на місяць, тоді як європейська оборонна промисловість здатна виробляти 25 тис. одночасно. Тож на забезпечення потреб Києва знадобилося б до чотирьох років.

- Коли ми дивимося лише на цифри, так, проблема є. І тому не лише в Європі, а й у НАТО ми це дуже глибоко обговорювали. І ми знаємо, що є дефіцит. Але також ми знаємо, що є можливості для багатьох країн принести певну допомогу Україні зі своїх власних запасів, а потім поповнити їх новими надходженнями. Отже, існує суміш різних можливостей. Одне — це взяти щось із власних запасів. Ви також знаєте, що багато країн, й Естонія, наприклад, вже закупила нові боєприпаси. Тому ми можемо, можливо, всі країни, які це роблять, надати Україні частину додаткових боєприпасів. А ще ми зберемо нові донати в спеціальний фонд і почнемо виробляти (боєприпаси – ред.). Тож галузь об’єднається і збільшить свої потужності. Коли ми поєднаємо всі ці три компоненти разом, я більш ніж впевнений, що, так, Європа та інший світ можуть допомогти Україні додатковою кількістю боєприпасів, які їй потрібні.

- Ви щойно назвали деякі типи західних танків, які почала отримувати Україна. Отже, ми зламали одну зі стін на Заході щодо постачання танків, і зараз ми вже маємо танкову коаліцію. Наступна стіна – авіація. Коли Україна нарешті отримає винищувачі? Тому що ми чули нещодавню заяву президента Байдена, що вони зараз не потрібні Україні. Як думаєте, чому ми чуємо такі заяви? Бо, коли ми говоримо, наприклад, про звільнення Криму, нам дійсно потрібні сучасні західні винищувачі.

– Ну, якщо ми заглиблюємося в це питання, то маємо розуміти, що з винищувачами - це не так, що він стоїть десь на складі чи в аеропорту, і його просто можна відправити в Україну. Це також означає навчання пілотів, тобто це мають бути спеціальні можливості: аеропорти, запчастини, логістика, технічне обслуговування. І багато інших дрібниць. Тому дуже важливо розуміти, що немає сенсу посилати в Україну один танк чи один винищувач і вірити, що це допоможе. Ні. Ми повинні надавати можливості. І ці можливості означають повний ланцюжок речей, які я щойно описав. Крім того, ми повинні розуміти, що обидві сторони на даний момент не дуже активно використовують повітряний простір. Тому що повітряний простір поза контролем для обох сторін через ППО. Протиповітряна оборона працює справно з обох сторін, що також становить загрозу винищувачі. Отже, повторюся, потрібно вирішити багато дрібних деталей, перш ніж винищувачі будуть тут, у небі, щоб захищати українські сили. І як ми бачимо сьогодні з поля бою, основні бої йдуть на землі. І ви знаєте, коли ви хочете повернути свою землю, це означає, що ви також повинні рухатися по землі. Тож, можливо, це пояснення на даний момент. Треба рухатися крок за кроком. Але подивимося, що принесе майбутнє. Наразі ми маємо зосередитися на тому, що потрібно українцям, щоб утримати Бахмут та його околиці, та відтіснити росіян з інших місць.

– А як щодо російських можливостей? Ви бачите у них брак, наприклад, боєприпасів та військової техніки? Чи означає це, що західні санкції діють, і що у російської військової промисловості недостатньо потужностей, щоб все це виробляти?

– Навіть, якщо у них не вистачає потужностей для виробництва нових боєприпасів, вони все одно мають величезну кількість старих. Але нам не треба думати чи сподіватися, що в Росії не вистачає боєприпасів. Вистачає. І ми маємо бути готові допомогти Україні такими ж обсягами. Отже, це підсумок і наш результат, на який ми маємо сьогодні вийти.

– Коли ми говоримо про ризик військової допомоги Росії з боку Китаю. Що це означає для нас? Про яку саме військову допомогу може йтися? Про яку зброю?

- Коли ми думаємо про Китай, я повинен сказати, що я трохи збентежений. Тому що останніми днями Китай виступив зі своїм "мирним планом". Тому, коли Китай готується до мирного плану, я не бачу, як будь-яка додаткова допомога Росії може допомогти цьому мирному плану. Це означає, що Китай перш за все має вирішити, на чиєму боці він хоче бути. Якщо вони хочуть бути разом із країнами, які цінують світ, заснований на правилах, і які цінують мир у світі, тоді вони мають сказати це дуже голосно і нічого не давати Росії.

— Але в чому причина? Чому китайці так активізувалися щодо України саме зараз?

– Ми бачимо, що йде якийсь біг на прискорення позицій. Ми бачимо, що Лукашенко хоче бути миротворцем. Ми також бачимо інших. Ми також бачимо, що Китай хоче бути миротворцем. Тож ми бачимо там багато різних країн. Для мене важливіше, чого хочуть українці. Українці хочуть завершити цю війну, повернувши всі свої землі, або коли Росія піде з України. Тоді, будьмо чесними, нам не будуть потрібні мирні переговори. Нам просто потрібно дати Україні надію та впевненість у майбутньому. Що їхня свобода буде гарантована. Ймовірно, це буде членство в НАТО. Але коли Росія піде з України, нам не потрібні жодні мирні переговори. І решта світу має прийняти цю позицію та слідувати їй.

– Чи є ризик, що ця війна вийде за кордони України? Від чого це залежить? І, якби Україна впала, чи був ризик, що Путін атакує країни Балтії? Чи цей ризик досі залишається?

– Ще минулого року в Мадриді лідери вільного світу дали зрозуміти, що для Альянсу найбільшою загрозою є Росія. І ми не маємо ілюзій, що думки в Кремлі якось змінилися. Це означає, що коли ми повертаємося на 15 років тому, у 2007 рік, коли Путін виступав із промовою в Мюнхені та описував свої умови для розширення НАТО, і що між Росією та НАТО повинна бути буферна або сіра зона, навіть тоді ми побачили, що за цим стоїть якийсь імперіалістичний крок чи ідея. Тому ми не маємо ілюзій, що це якось змінилося. І тому ця війна має закінчитися перемогою України. Тому ми повинні допомогти Україні, й зробити все можливе для досягнення цієї мети також на дипломатичному та політичному рівні.

– Чи правильно ми зрозуміли з виступу Байдена в Польщі, що членство України в НАТО більше не є табу для Заходу? І чи правильно ми зрозуміли натяк на ювілейний саміт НАТО у США у 2024 році?

– Ну, ця надія і цей сигнал вже був даний Україні в Бухаресті в 2008 році. І це дуже важливо пам’ятати. А перед цим самітом у 2024 році, ми також матимемо саміт НАТО цього року у Вільнюсі. Тож ми маємо працювати разом з українцями, щоб отримати дуже сильний сигнал і повідомлення з Вільнюса. Але, незважаючи на те, чого б ми хотіли досягти на дипломатичному та політичному рівні, важливо завершити цю війну перемогою України. І це наразі найважливіше не лише для українців, а й для західних союзників.

– Російський ядерний шантаж. Ви вірите, що це справжній шантаж? Чи Путін дійсно може застосувати тактичну ядерну зброю? Бо у своїй нещодавній промові він заявив, що Росія виходить із договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Нагадаємо, що в 2019 році ДРСМД припинив своє існування. Все це разом означає, що в світі більше немає механізму контролю за ракетними та ядерними потенціалами. Це дуже серйозно і небезпечно.

– Ну, по-перше, недостатньо інформації про потужності чи можливості різних країн, які можуть виробляти щось, коли ми говоримо про ядерну зброю. По-друге, коли ми говоримо про ескалацію чи якийсь ядерний удар, як я бачу, Путін постійно грає в покер. Вони хочуть подивитися, якою буде реакція західних країн. Але реакція зрозуміла. Якщо ядерну зброю буде використано в будь-якому вигляді, буде дуже сильна відповідь на це. Я справді вірю, що це повідомлення було чітко почуто. Росії немає сенсу продовжувати грати в покер

— Уточню. Ви вважаєте, що Путін шантажує, чи він дійсно хоче застосувати ядерну зброю?

— Це знає лише одна людина. Я не маю доступу до цієї людини. Я знаю, що, швидше за все, також тактично і стратегічно немає сенсу використовувати ядерну зброю в українській війні. І я думаю, що це ще більше зконсолідує український народ. Це не дасть якоїсь переваги на полі бою. Навпаки, це викличе реакцію з боку інших країн. Тому я не бачу причин для російської сторони продовжувати грати в цей покер.