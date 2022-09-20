Ядерний шантаж та ймовірність оголошення війни: у Верховній Раді пояснили, навіщо Кремлю "референдуми"

Проте у Кремлі навряд чи наважаться оголосити Україні війну та провести загальну мобілізацію.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

"Кремль запланував проведення таких фейкових референдумів заздалегідь. Це засіб політичного тиску і шантажу. Річ у тому, що такі референдуми Кремль використовує для можливості анексії окупованих територій. А потім така анексія дає можливість Кремлю шантажувати світ можливістю використання ядерної зброї", - пояснив Мережко.

Голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики зазначив, що Кремль намагатиметься уникати загальної мобілізації в Росії.

"Офіційне оголошення війни Україні навряд чи відбудеться. Справа у тому, що оголошення само по собі є порушенням принципу заборони сили та загрози силою в міжнародних відносинах. Кремль буде намагатися уникнути загальної мобілізації, оскільки це може викликати невдоволення всередині країни. Хоча повністю виключати цього не можна. Мобілізація на окупованих територіях - це порушення міжнародного гуманітарного права, воєнний злочин", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, "керівники" окупованих частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей одночасно різко заговорили про "приєднання" цих територій до Росії. Всі вони висловились про те, що найближчим часом можливе проведення "референдумів".

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