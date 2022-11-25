Ядерний шантаж відійшов на другий план: що ще може застосувати Росія у війні проти України

Ядерний шантаж відійшов на другий план, Москві донесли, щоб вона з цим припинила жартувати.

Які ще важелі Росія має у війні проти України і звідки окупанти можуть готувати наступ, про це розповів російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін в інтерв'ю ТСН.ua.

"Він відійшов (ядерний шантаж – Ред.), тому що до Москви донесли, аби вона припинила з цим жартувати. Це взагалі нікому не потрібно. Бо Америка вас попередила, що ми вас всіх вб'ємо. А Москва саме загрожує поширенням ядерної зброї. Всі після такої війни розуміють, що якби в України була ядерна зброя, то на неї б не напали", - сказав він.

У Москви, на думку Фейгіна, залишилася спроба наступу із півночі.

"Спроба атаки на поставку озброэння по Волині і, можливо на Київ. Цього не можна відкидати. Наберуть там людей, а все решта – маневр відволікання. Рванемо востаннє, спробуємо, раптом до Києва дійдемо. Я б цього не відкидав. А більше що? Продовжуватимуть обстрілювати територію України ще й балістичними ракетами, дронами? Але це як соломинка для того, хто тоне. Я впевнений, що Україна сильно підготувалася із півночі, - не тільки підірвані мости і заміновані території, я думаю, що там готують таку пастку, що нічого доброго не буде", - сказав Фейгін.

Чи можливий новий наступ на Київ і загроза збоку РБ

У Білорусі повним ходом іде прихована мобілізація. Раніше ТСН.ua писав, яким є рівень загрози для України з боку Білорусі і чи можливий новий наступ на Київ.

Американський генерал Бен Годжес вважає, що якщо Олександр Лукашенко віддасть своїй армії наказ наступати, білоруси можуть повстати.

Водночас українські захисники посилюють фортифікаційне обладнання районів та рубежів оборони Києва та Київської області. Посилення укріплень здійснюють на основних шляхах імовірного висування окупантів.

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